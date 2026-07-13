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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 01:33 • Новости дня

    Нефть Brent подорожала до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.

    К 1.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent достигла 78 долларов за баррель. Предыдущая сессия закрылась на уровне 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости»,

    Подорожала и нефть марки WTI. Августовские фьючерсы на WTI поднялись с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути.


    12 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    NYT: Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной удар по торговому судну в Ормузском проливе спровоцировал ответные действия США и поставил под угрозу стабильность мировых энергетических рынков, сообщили СМИ.

    Цена нефти Brent достигла 76 долларов за баррель, превысив довоенные показатели на 5%, пишет The New York Times. Судоходство в Ормузском проливе упало до критического минимума. В четверг маршрутом воспользовались всего 22 судна, хотя до конфликта их число превышало 130 в день.

    По данным Международного энергетического агентства, июньское перемирие временно увеличило экспорт из Персидского залива до 16 млн баррелей в сутки. Дальнейшее восстановление поставок зависит от быстрого снижения напряженности. Сейчас аналитики опасаются падения спроса, ведь бензин в США остается на 30% дороже довоенного уровня.

    Торговые суда избегают заминированного центра пролива и идут вдоль побережья Омана под защитой флота США. Это вызывает недовольство Тегерана, который атакует корабли в оманских водах. «Иран хотел бы, чтобы по оманскому коридору ничего не шло, но они не смогли остановить все происходящее», – заявил эксперт Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    После серии американских военных ударов по исламской республике цены на нефть подскочили почти на 3%.

    На фоне этих массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хкгсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    10 июля 2026, 03:58 • Новости дня
    Движение судов через координируемый США коридор в Ормузском проливе прекратилось

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов по координируемому США маршруту в Ормузском проливе фактически прекратилось, пишет Lloyd's List.

    «Отслеживаемый трафик через координируемый США оманский коридор остановился на фоне быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью, которая грозит свести на нет недавний рост транзита через пролив», – пишет Lloyd's List.

    При этом движение по иранским маршрутам вплоть до среды соответствовало уровню, достигнутому после американо-иранских договоренностей. Однако предварительные данные за вторую половину четверга продемонстрировали общее снижение числа проходящих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что движение танкеров между Персидским и Оманским заливами почти полностью замерло на фоне массированных атак американских вооруженных сил по иранской территории.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    10 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Американский десантный корабль вышел из строя в первые недели войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американский десантный корабль USS Boxer с морпехами на борту несколько недель простоял на удаленной базе из-за поломки двигателя в начале войны с Ираном, сообщает телеканал Newsmax.

    По данным Newsmax, в первые недели войны против Ирана во время перехода корабля в сторону Ближнего Востока вышел из строя основной циркуляционный насос, охлаждающий двигатель, и потребовалась его замена. Корабль, досрочно выдвинувшийся с западного побережья США для усиления американских сил в войне с Ираном, вместо выхода в Аравийское море был вынужден ждать запчастей и ремонта на совместной базе США и Британии на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «USS Boxer был временно выведен из строя в критический период», – сообщил один из чиновников на условиях анонимности. Другой собеседник, выражая недовольство ситуацией, отметил, что морские пехотинцы вышли в море раньше срока, чтобы «дать нашим лидерам больше вариантов», но этот вариант на время исчез из-за очередной проблемы с обслуживанием десантного корабля.

    После завершения ремонта три корабля амфибийной группы USS Boxer – сам USS Boxer, а также USS Comstock и USS Portland – перенаправили к Малаккскому проливу в зоне ответственности Тихоокеанского командования США. Там они занялись досмотром судов, попавших под санкции за поставки материалов в поддержку Ирана.

    Сейчас группа Boxer участвует в операциях против Ирана на Ближнем Востоке. Один из чиновников сообщил, что при выходе в море в марте корабль находился в хорошем состоянии, а экипаж делает все возможное для поддержания его боеготовности.

    Инцидент с Boxer ранее не раскрывался и подчеркивает, что из-за проблем с десантными кораблями командование по-прежнему располагает ограниченным набором вариантов применения самых востребованных экспедиционных сил морской пехоты, сообщает Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мате США ускорили переброску 2,2 тыс. морских пехотинцев на десантный корабль USS Boxer для участия в операции против Ирана.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    13 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    США нанесли удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану

    США нанесли удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.

    На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

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    10 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер подтвердил готовность продолжать мирные переговоры по просьбе Тегерана, однако подчеркнул полное окончание действия соглашения о временном перемирии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    «Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

    Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

    Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

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    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины

    Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда. В Минобороны это назвали подтверждением способности России гарантированно поражать любые цели на всей украинской территории. Можно ли перекрыть Украине поставки вооружений и топлива по морю и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности

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    Как смерть Линдси Грэма повлияет на отношения России и США

    В ночь на воскресенье внезапно умер один из главных русофобов Америки, человек, публично называвший «смерть русских» правильным результатом траты денег Пентагона на Украине. Чем еще был известен сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) – и как его исчезновение из политики повлияет на перспективы отношений между Россией и США? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему Европу захлестнул сифилис

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Бандеровское чудовище выкормила Польша

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США ведут Вторую футбольную войну

      США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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