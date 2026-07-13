Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Нефть Brent подорожала до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану
Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.
К 1.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent достигла 78 долларов за баррель. Предыдущая сессия закрылась на уровне 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости»,
Подорожала и нефть марки WTI. Августовские фьючерсы на WTI поднялись с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.
Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути.