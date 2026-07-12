Tекст: Денис Тельманов

Планы по смене правительства Украины и отставке премьер-министра Юлии Свириденко являются очередным этапом передела контроля за иностранной помощью, передает ТАСС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство. В почетную ссылку на должность посла Киева в США отправляется чрезвычайно исполнительная госпожа Свириденко, больше известная как «стюардесса Ермака»», – подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что за время работы на посту премьера Свириденко не отличилась значимыми достижениями.

По его словам, она прилежно выполняла поручения и избегала демонстрации личных амбиций, за что получила назначение в США вместо уголовного преследования.

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