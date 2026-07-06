В Киевской области открыли пункты эвакуации после взрывов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава областной администрации Николай Калашник предупредил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов и призвал жителей оставаться в укрытиях, передает РИА «Новости».

По словам экс-депутата Рады Игоря Мосийчука, (в списке террористов и экстремистов в России), в городе был поражен склад боеприпасов.

«Всем, кто нуждается в выезде из общины, пункты эвакуации по адресам: Вишневое, улица Европейская, 30, село Крюковщина, улица Балукова, 1е. Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб», – говорится в сообщении городской общины.

Жителям рекомендовали взять с собой документы, лекарства и воду.

Украинские телеканалы сообщили о сильном задымлении и ухудшении качества воздуха в Вишневом, призвав горожан закрыть окна. Индекс качества воздуха достиг показателя 248 при норме до 50.

Глава МВД Украины Игорь Клименко позднее заявил, что из-за угрозы повторной детонации из города эвакуировали более 500 человек. До начала спецоперации население Вишневого превышало 40 тыс. жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, едкий черный смог от масштабных пожаров накрыл все районы украинской столицы.

Утром Минобороны России сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Целями стали предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии.