Росавиация: Авиакомпаниям до 2035 года потребуется 69 самолетов «Байкал»

Tекст: Мария Иванова

Оценка спроса на новые самолеты была озвучена руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым на выставке «Иннопром», передает РИА «Новости».

«Если говорить про «Байкал», то сегодняшний запрос от наших авиакомпаний это 69 машин до 2035 года и 59 машин «Освея» до 2035 года», – сказал он.

Девятиместный самолет «Байкал» создается для местных воздушных линий. Машину разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом. Проект ориентирован на обновление парка региональной авиации и расширение внутрироссийских маршрутов малой вместимости.

Легкий многоцелевой двухмоторный самолет «Освей» предназначен для местных и региональных линий. Его разработка ведется совместно Россией и Белоруссией. По планам, эти машины дополнят «Байкал» в сегменте малой авиации и позволят авиаперевозчикам гибко формировать парк под различные маршруты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» успешно завершил тестовый полет с отечественным двигателем ВК-800 на аэродроме УЗГА.

Генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев анонсировал поставки первых самолетов «Байкал» с отечественным двигателем в 2027 году.

Завод УЗГА уже заключил контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов «Байкал» до 2027 года.