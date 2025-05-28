Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

Tекст: Александра Юдина

По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 млн до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.