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    15 мая 2025, 11:00 • Экономика

    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика

    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»?

    Вокруг легкого самолета «Байкал» возникла интересная история. Сначала было заявлено, что его производство после долгих лет проекта было приостановлено. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, причиной стало неожиданное увеличение длины пути, необходимого для взлета и посадки воздушного судна. Изначально длина взлетно-посадочной полосы составляла 600 метров, однако оказалось, что самолету нужна полоса в 1200 метров. Полпреда возмутило, что специалисты не просчитали подъемную силу крыла, которая необходима для определения пути разбега самолета.

    Выходом из ситуации, по его словам, станет решение о ремоторизации самолета Ан-2.

    Впрочем, в Минпромторге – а это заказчик проекта «Байкал», под который выделяются деньги из бюджета, вскоре сгладили ситуацию. Там сообщили, что работа над «Байкалом» все-таки продолжается, контракт на доработку с Уральским заводом гражданской авиации был заключен в апреле. Таким образом, проект легкого самолета не был остановлен.

    Позже в этот же день и сам Трутнев заявил, что нельзя отказываться от разработки «Байкала» и продолжать летать на старых самолетах, которые используют уже 60-80 лет. Он планирует обратиться к конструкторам для консультации по дальнейшим разработкам. «Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу еще конструкторов, послушаю их предложения. В принципе, я встречался с рядом специалистом и задавал им простой вопрос: в целом можно? Они говорят: можно», – сказал Трутнев.

    Среди проблем в работе над новым самолетом вице-премьер также назвал возросшую стоимость производства «Байкала» из-за электронных приборов.

    В 2019 году Минпромторг указывал стоимость самолета не выше 120 млн рублей, однако в этом году стала называться цена в 400 млн рублей, которая не устроила ведомство. Но в итоге разработчик «Байкала» – Уральский завод гражданской авиации (УЗГ) – гарантировал поставку не дороже 280 млн рублей, говорят в Минпромторге.

    «Это очередной сезон сериала под названием "Страсти по "Байкалу". С одной стороны, соглашусь, что мы очень долго ждем этот самолет. Он был показан на авиасалоне "МАКС" в 2021 году, прошло столько лет, а воз и ныне там. Непонятно, что с самолетом. Первый полет в январе 2022 года показал недоработки, но было заявлено, что все можно исправить, но когда это будет исправлено?» – замечает глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Самолет должен был поступить в коммерческую продажу в 2025 году, однако сроки поставок сдвинули на 2026 год, что в Минпромторге объяснили переходом на отечественные комплектующие.

    «С другой стороны, проект регулярно критикуют, и инициатором выступает Трутнев. Причем, следом он всячески пытается продвигать ремоторизацию Ан-2. На мой взгляд, одно другому не мешает. Можно ремоторизовать Ан-2 и параллельно делать новый современный самолет "Байкал". Старые самолеты с новым двигателем – это может быть лишь временный вариант, а дальше России все равно нужны современные легкие самолеты», – говорит Гусаров.

    Что касается цены, то Гусаров считает, что 120 млн рублей за такой самолет – это очень низкая цена: за такие деньги даже ремоторизованный Ан-2 с новым американским двигателем не получится. Вполне разумной и оправданной ценой для такого самолета является 3 млн долларов, говорит Гусаров. И это значительно ниже любых иностранных аналогов, цена которых начинается от 6-9 млн долларов.

    При этом, добавляет эксперт,

    провести ремоторизацию Ан-2 не так просто хотя бы потому, что отечественного двигателя для него нет. Раньше ставили американские двигатели, которые стали из-за санкционной войны недоступны. А порой создать с нуля новый двигатель занимает больше времени и денег, чем создание самого самолета.

    Кроме того, старая машина просто не будет пользоваться спросом. «Сегодня пассажиры не хотят трястись в неотапливаемом и шумном салоне и сидеть на боковых откидывающихся лавочках. Это недопустимо по современным требованиям безопасности. Нужна современная авионика, чтобы штурман не водил линеечкой по карте, и много чего еще современного», – поясняет Гусаров.

    «Двигателей для Ан-2 нет, поэтому ремоторизовать их не удастся. Также нет производства для выпуска двигателей, утрачены многие технологии. К тому же износ оставшихся самолетов слишком велик и производства комплектующих для них нет», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Что касается технических характеристик, то это вопрос к конструкторам. Техническое задание дает Минпромторг, и самолет уже был создан и взлетел еще три года назад, а претензии к взлетно-посадочным характеристикам появились только сейчас. Ранее к «Байкалу» предъявлялись и другие претензии. Между тем, в Минпромторге заявили, что буквально 9 апреля заключили с разработчиком контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию регионального самолета с отечественной силовой установкой.

    «В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения», – заявили в Минпромторге.

    Первый полет «Байкал» совершил на американском двигателе, но только потому, что наш отечественный еще был не готов, а надо было проверить летные характеристики самого самолета. Изначально ставить на самолет планировали и будут отечественный двигатель.

    России крайне нужны подобные легкие самолеты на замену Ан-2 – «кукурузнику». Это самый массовый самолет, который когда-либо выпускался в гражданской авиации. Всего было выпущено порядка 18 тыс. таких самолетов.

    «Этот самолет был самым востребованным, потому что у нас огромная территория с очень тяжелым климатом и низкой плотностью населения. Якутия – показательный пример. Она размером с Индию, но в Индии живет 1,5 млрд человек, а в Якутии – меньше 1 млн. При этом в Якутии есть более 30 аэродромов. Зимой – ледовые, летом – грунтовые. Это небольшие поселки на 500 человек, жизнедеятельность которых большую часть года обеспечивает авиационный транспорт из-за их удаленности и из-за отсутствия дорог на этих гигантских расстояниях, где вечная мерзлота, болота и реки», – рассказывает Гусаров.

    Такие самолеты нужны Красноярскому краю, Якутии, Дальнему Востоку, Сахалину, Камчатке и т. д.

    «Требования к такому самолету особенные, в нем заложены противоречащие технические характеристики. Именно поэтому никто в мире не смог создать такой самолет, как Ан-2. Он должен садиться и на лед, и на грунт, и в кашу. Он должен быть надежным, но дешевым, иметь суперлетные характеристики, но при этом ремонтироваться в поле и храниться на улице, да еще и при низких температурах. При этом должен преодолевать огромные расстояния и иметь грузоподъемность не менее полутора тонн, чтобы возить не только людей, но и большие грузы», – рассказывает Роман Гусаров.

    Заявляется, что крейсерская скорость «Байкала» составит до 300 км/час, а максимальная дальность полета – 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т – 1,5 тыс. км).

    «В сложившейся ситуации выходом остается вертолетное сообщение с удаленными населенными пунктами, перевозка вертолетами людей и грузов, выполнение ими других задач, так как для вертолета достаточно небольшой площадки», – отмечает Баранов. Перевозки легким самолетом должны сделать их более дешевыми и доступными.

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    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика

    Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»? Подробности

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