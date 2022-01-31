Россия совершила прорыв в малой авиации

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31 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

Необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» Лев Федосеев/ТАСС
В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.  Подробности...
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Откуда возникли семь главных русофобов Америки

Американский Роб Портман возглавил список русофобов Америки J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
Среди американских политиков, выступающих с яркими антироссийскими (и проукраинскими) заявлениями, более всего выделяются семь человек – членов Конгресса США. Кто эти люди, почему они так любят Украину и ругают Россию – и какими реальными политическими и личными интересами они руководствуются? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
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Как освободить мир от либеральных диктатур

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Владимир Можегов, публицист
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Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
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    Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника
    		   31 января 2022, 22:15
    Фото: Пресс-служба «Байкал-
    инжиниринг»/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Первый полет совершил многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному «кукурузнику» Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2?

    Накануне совершил свой первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить легендарный «кукурузник» Ан-2. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут. За штурвалом был летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.

    «В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Первый полет – событие чрезвычайной важности. Этот современный самолет на девять пассажиров должен заменить Ан-2 (кукурузники), созданные более 70 лет назад, в 1947 году. Это небольшой самолет, однако не стоит недооценивать его социальное и экономическое значение для страны тогда и сейчас», – говорит руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Ан-2 – это самый массовый серийный самолет Советского Союза. Всего было выпущено 18 тыс. кукурузников. Ни один другой самолет даже близко к таким цифрам не подходил.

    Секрет самого большого биплана (с двумя крыльями друг над другом) с поршневым двигателем прост, указывает собеседник. Во-первых, это универсальный самолет, который приспособлен к самым жестким условиям эксплуатации. Он может взлетать и садиться с любой поляны, неподготовленного аэродрома, где неровная поверхность, грязь, лед и т. д. Ан-2 работает при экстремально низких температурах. Во-вторых, это дешевый самолет. Третье важное преимущество – это ремонтопригодность. «Можно сказать, что это «сельский трактор», которому все нипочем, можно даже молотком чинить. Самолет полностью разбирается и пересобирается, как большое «Лего». У него, кажется, бесконечный срок эксплуатации. Его уже давным-давно не выпускают, но на нем до сих пор продолжают летать», – говорит Роман Гусаров.

    Многие годы власти пытались найти ему замену, однако ни один проект самолета на замену Ан-2 так и не был утвержден. «Либо это была просто новая реинкарнация советского кукурузника, но с худшими характеристиками, чем аналог. Либо на замену предлагались западные аналоги, которые не всегда подходят для работы в наших климатических условиях, по дальности полетов, и стоят очень дорого», – говорит отраслевой эксперт.

    По его мнению, в проекте «Байкал» наконец удалось совместить те уникальные характеристики и параметры, которыми обладает Ан-2, с современными сертификационными требованиями и на выходе получить недорогую машину.

    «Новый самолет «Байкал» стоит 120 млн рублей, или около 2 млн долларов. Это дешевле любого западного аналога. Канадский самолет Twin Otter, который мог бы заменить Ан-2 по своим характеристикам, стоит в четыре раза дороже – 6 млн долларов,

    – указывает Гусаров. – Благодаря «Байкалу» мы можем обрести достойную современную замену старому кукурузнику. Новый самолет имеет шанс тоже получить долгую историю».

    «В чем отличие «Байкала» от Ан-2? Это более современный самолет, который имеет стеклянную кабину, более комфортные сиденья для пассажиров, теплый салон. Турбовинтовой двигатель имеет лучше параметры, чем у Ан-2. Поэтому скорость полета стала больше. Увеличилась скорость, дальность полета и грузоподъемность, улучшилась экономичность», – указывает Гусаров.

    Крейсерская скорость самолета – до 300 км/ч. Максимальная дальность – 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой в две тонны – 1,5 тыс. км. «Это абсолютно новая машина, она ни с чего не скопирована. По результатам летных испытаний она должна подтвердить возможность эксплуатации с тех же летных площадок, что и Ан-2. При этом «Байкал» будет иметь в полтора раза большую крейсерскую скорость, чем Ан-2, и вдвое большую грузоподъемность. Поэтому можно рассчитывать на то, что новый самолет станет достойным преемником знаменитого Ан-2», – уверяет заместитель главного конструктора ОСКБЭС МАИ Михаил Дрягилев, пишут «Известия».

    Единственный минус, по словам Гусарова, в том, что новый самолет всегда дороже старого (внутри страны). Поэтому потребуется стимулировать авиакомпании пополнять парк современными «кукурузниками» с помощью специальной финансовой программы от государства. Перевозчики будут покупать «Байкал» в том случае, если покупка нового самолета в лизинг (аренду) будет дешевле, чем взять кредит в банке и купить подержанный иностранный самолет на вторичном рынке, считает эксперт. У государства уже имеется опыт субсидирования продажи отечественных лайнеров.

    «Думаю, что на старых Ан-2 продолжат летать там, где нет большого пассажиропотока, где надо летать от случая к случаю, условно – раз в неделю. Но там, где нужны регулярные перевозки, старые кукурузники уже не годятся, нужен современный самолет», – говорит глава «Авиа.ру». «Байкал» способен занять эту нишу. Объем рынка оценивается в 300 машин до 2030 года. 

    Кому же будет интересен «Байкал»? В первую очередь – авиакомпаниям, которые занимаются или хотят на регулярной основе перевозить пассажиров в отдаленных уголках страны. Например, авиакомпания «Полярные авиалинии», которая осуществляет регулярные рейсы в небольшие населенные пункты, в том числе в Арктике.

    «За Уралом не нужны условные «мерседесы» и «бентли», там нужны «уазики» и «буханки». Другая техника там просто не выживет. В Якутии, например, на гигантском расстоянии живет примерно миллион человек, которые разбросаны по десяткам поселков. Но в каждом более-менее крупном поселке, где живет 500–2000 человек, есть свой аэродром. Всего их около 40 штук. Какой аэродром может быть в условиях вечной мерзлоты? Авиасообщение необходимо, чтобы отправить пассажиров, или почту, документы, медикаменты и т. д.», – рассказывает собеседник. «Байкал» будет интересен также Камчатке, Магадану, Сахалину. Зачастую такие авиаперевозки субсидируются местными властями больше чем на половину стоимости билета.

    Второе направление перевозок – это выполнение заказов корпоративных клиентов в разных отраслях промышленности, например в нефтегазовой сфере. Этот самолет может быть интересен специальным службам.

    Использование вертолета в таких случаях возможно, но, как правило, это крайне дорого. И дальность полета «Байкала» значительно превышает возможности вертолетов.

    Двигатель – сердце «Байкала» – должен быть отечественный. Однако первый полет, скорее всего, совершен на зарубежном двигателе – General Electric H80-200. Но в серию самолет должны пустить с разрабатываемым сейчас отечественным двигателем ВК-800. «Создать двигатель дороже и дольше, чем самолет. Но работы над мотором активно ведутся, и к 2024 году должны успеть сертифицировать самолет с отечественным двигателем», – надеется Гусаров. В свое время МС-21 тоже сначала взлетел с иностранным двигателем, и только потом появилась отечественная разработка ПД-14.

    Отечественный двигатель нужен не только из-за санкционных рисков, здесь на первый план выходит вопрос цены. Иностранные двигатели значительно дороже отечественных аналогов. И выйти на заявленную стоимость «Байкала» в 120 млн рублей с зарубежным двигателем будет невозможно, цена может подскочить чуть ли не в два раза. «Иностранные производители – монополисты своей продукции, часто начинают выкручивать руки. Так было с SSJ-100. Запчасти для него были в два раза дороже, чем аналогичные запчасти для «Боингов» и «Аэрбасов». Это ужасная зависимость», – рассказывает эксперт. Плюс сохраняются валютные риски. 

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