Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
В Москве взорвали авто с журналистом Сергеем Заворотным
На Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. По данным ресурсов Mash и Shot, авто принадлежит 72-летнему Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
В сообщениях СМИ указывается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног, но смог самостоятельно выбраться из салона (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине. В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист» (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)