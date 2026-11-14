Лидер французских «Патриотов» Филиппо заявил об изоляции Европы от мира

Tекст: Вера Басилая

«Франция имеет тысячелетний опыт дипломатии, можно сказать, изобрела дипломатию, а сейчас мы оказались в стороне от крупных переговоров мирового масштаба», – заявил Филиппо.

Филиппо подчеркнул, что на предстоящем саммите АТЭС встретятся лидеры России, США и Китая, что станет «новой Ялтой», но без участия Франции, передает ТАСС.

«Вот что значит упрямо придерживаться воинственной, милитаристской и агрессивной позиции, которая изолирует нас и отрезает от мира, из-за людей, которые управляют Францией и ЕС», – сказал политик.

Филиппо призвал Париж отказаться от конфронтации с Москвой и восстановить диалог, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах по Украине и архитектуре безопасности как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией.

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.