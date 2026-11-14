В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
Французский политик Филиппо заявил об изоляции Европы на мировой арене
Лидер французских «Патриотов» Филиппо заявил об изоляции Европы от мира
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что из-за воинственной позиции по отношению к России Европа оказалась исключена из переговоров о новом мировом порядке.
«Франция имеет тысячелетний опыт дипломатии, можно сказать, изобрела дипломатию, а сейчас мы оказались в стороне от крупных переговоров мирового масштаба», – заявил Филиппо.
Филиппо подчеркнул, что на предстоящем саммите АТЭС встретятся лидеры России, США и Китая, что станет «новой Ялтой», но без участия Франции, передает ТАСС.
«Вот что значит упрямо придерживаться воинственной, милитаристской и агрессивной позиции, которая изолирует нас и отрезает от мира, из-за людей, которые управляют Францией и ЕС», – сказал политик.
Филиппо призвал Париж отказаться от конфронтации с Москвой и восстановить диалог, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах по Украине и архитектуре безопасности как постоянный член Совета Безопасности ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией.
Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.
В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.