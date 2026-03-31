«Сибур» приостановил 6% производства на «Нижнекамскнефтехиме»
В результате чрезвычайной ситуации на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было приостановлено около 180 тыс. тонн годового объёма производства, что составляет 6%, сообщил глава «Сибура» Михаил Карисалов.
Около 6% объема производства, что эквивалентно примерно 180 тысячам тонн продукции в год, было остановлено на Нижнекамскнефтехиме после чрезвычайного происшествия, передает РИА «Новости». Общая мощность предприятия составляет примерно три миллиона тонн в год, отметил глава Сибура Михаил Карисалов.
Он подчеркнул, что приоритет компании сейчас направлен не на объемы продукции, а на заботу о сотрудниках. Решение о возобновлении производства будет приниматься в зависимости от ситуации на месте.
На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вспыхнул пожар. Предварительной причиной возгорания стал сбой в работе оборудования на заводе.
СМИ сообщали, что погибли три человека, среди пострадавших оказались три сотрудника пожарной службы.
Для перевозки пострадавших в Москву специальный борт Ил-76 МЧС России отправили в Нижнекамск.
В результате пожара медицинская помощь понадобилась 68 пострадавшим. Госпитализирован оказался 21 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.