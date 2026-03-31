На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар

Tекст: Вера Басилая

Пожар произошел на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, локализацией очага возгорания занимаются оперативные службы, передает ТАСС.

По данным пресс-службы предприятия, к ликвидации последствий привлечены специальные бригады, а сотрудники, не задействованные в работах, эвакуированы на безопасное расстояние.

Причины пожара сейчас не уточняются, но очевидцы сообщают о большом столбе дыма над городом.

Компания также заявляет, что угрозы жителям и экологической обстановке на данный момент нет. По информации пресс-службы, специалисты аккредитованных лабораторий продолжают мониторинг качества воздуха, и превышения допустимых норм не зафиксировано.

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, при котором МЧС заявило об отсутствии угрозы для жителей и направило лабораторию для контроля воздуха.

Позднее открытое горение на уфимском НПЗ ликвидировали, эксперты не зафиксировали превышения вредных веществ и предварительной причиной назвали технологические процессы.