ФСБ задержала десять россиян за диверсии из-за шантажа спецслужб Украины
В пяти регионах России задержаны десять человек, которых шантажировали спецслужбы Украины и заставили поджигать служебные автомобили и вмешиваться в работу объектов энергетики и транспорта.
Сотрудники ФСБ задержали в пяти регионах России десять граждан, уличённых в диверсиях и терактах по заданию спецслужб Украины, сообщает ТАСС.
В ЦОС ФСБ рассказали, что речь идет о поджогах служебного транспорта правоохранителей, а также незаконном вмешательстве в работу объектов энергетики и транспорта в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.
По данным ведомства, задержанные ранее стали жертвами телефонных мошенников: их убедили оформить кредиты на суммы от 300 тыс. до 1,6 млн рублей и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Позже с ними связались лже-сотрудники правоохранительных органов через Telegram, которые угрожали уголовным преследованием за якобы финансирование ВСУ и вынуждали совершать противоправные действия «для проверки антитеррористической защищённости».
Людей убеждали сотрудничать с украинскими спецслужбами, пугая их статьёй о госизмене, предусматривающей вплоть до пожизненного лишения свободы. Дела против задержанных возбуждены по статьям о покушении на теракт и диверсию, а также совершении теракта и диверсии; максимальное наказание составляет до 20 лет заключения.
ФСБ подчёркивает, что украинские спецслужбы активно манипулируют россиянами в интернете, соцсетях и мессенджерах, заставляя их участвовать в тяжких преступлениях. В ФСБ напоминают: «Сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, ЦБ РФ, сервиса Госуслуги никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, запрашивать цифровые коды, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных и иных мероприятиях. Будьте бдительны».
В Ростовской области задержали мужчину, который признался в поджоге сотовой вышки. Ранее житель Ростовской области стал фигурантом дела о госизмене и поджоге вышки по заданию спецслужб с Украины.