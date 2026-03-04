  • Новость часаAxios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    В США оценили вероятного нового лидера Ирана
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня

    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские якобы военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждать организацию трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби сейчас невозможно.

    В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

    Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

    Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    ЗАЭС: Киев пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночной артобстрел Энергодара привел к ранению мирного жителя и повреждению жилых домов, целью атаки стало оказание давления на ремонтников линии электропередачи, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

    ВСУ в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару. По информации пресс-службы Запорожской АЭС, основной целью обстрела стало оказание «колоссального психологического давления» на жителей города, сотрудников станции и специалистов, которые занимаются ремонтом высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что формально режим тишины, введённый для восстановления ЛЭП, не был нарушен, однако атака была направлена именно на запугивание и дестабилизацию работы ремонтников и атомщиков.

    Ранее мэр Энергодара Максим Пухов подтвердил артобстрел, уточнив, что снаряды попали во двор многоэтажного дома. В результате был ранен один мирный житель, несколько квартир лишились остекления, а также повреждены припаркованные автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре.

    Ранее Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, при этом никто не пострадал. А 28 января в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Энергодаре погибла мирная жительница.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы ВСУ, с которых запускали ударные БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 156 беспилотников, 651 ЗРК, 27 995 танков и других бронемашин, 1 680 боевых машин РСЗО, 33 597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 737 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    Ранее средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго».

    ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 23:40 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников над тремя регионами России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В сообщении министерства уточняется: «в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 34 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Волгоградской области.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников.

    Напомним, во вторник подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Канада решила разделить контракт на подлодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Канады рассматривают вариант с разделением многомиллиардного контракта на строительство новых подводных лодок для канадских ВМС между европейскими и южнокорейскими фирмами, сообщила газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает возможность разделить крупный контракт на строительство новых подводных лодок между европейскими и южнокорейскими фирмами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

    Согласно источникам издания в правительстве Канады, Оттава может приобрести по шесть подлодок у каждого из потенциальных подрядчиков. Стоимость соглашения оценивается в 24 млрд канадских долларов, что эквивалентно примерно 17,5 млрд долларов США.

    Ожидается, что окончательное решение по контракту будет принято до 4 апреля. В июле 2024 года власти Канады объявили о планах закупить 12 неядерных подлодок, которые смогут действовать подо льдами Арктики, чтобы усилить возможности ВМС страны.

    На участие в тендере претендуют немецко-норвежская компания ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейские Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries. По данным телеканала СВС, южнокорейские фирмы готовы поставить четыре субмарины к 2035 году и завершить заказ к 2043 году. ThyssenKrupp Marine Systems обещает передать первую подлодку в 2034 году, но вторую сможет сдать лишь к 2037 году.

    Сейчас на вооружении канадских ВМС находятся четыре дизельных подводных лодки, приобретённых у Британии в 1998 году, однако в рабочем состоянии находится только одна из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада развивает свой подводный флот и рассматривает его как новую угрозу для России. Канада планирует закупить современные фрегаты для усиления позиций в Арктике и противостояния России. В 2011 году канадская подлодка столкнулась с дном во время учений.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Женщина пострадала при атаках ВСУ по Белгородской области

    В результате атак ВСУ на Белгородскую область ранена мирная жительница

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате новых атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадала одна женщина и повреждены автомобили, дома и производственные объекты, сообщают местные власти.

    В результате атаки дрона на город Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщина получила баротравму и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

    На месте происшествия были повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Зиборовка, из-за удара FPV-дрона пробита кровля одного из корпусов производственного предприятия, а в селе Новая Таволжанка поврежден коммерческий объект. Еще два FPV-дрона нанесли ущерб частным домам: выбиты окна, посечены кровли, фасады, повреждены автомобиль и линия электропередачи.

    В других населённых пунктах региона также зафиксированы повреждения. В селе Солохи FPV-дрон атаковал автомобиль, испорчен кузов. В селе Отрадное два дрона сдетонировали на парковке, пострадали две машины. В селе Глотово в частном доме пробита кровля и выбиты окна, в селе Смородино пострадала надворная постройка, а в селе Замостье повреждена кабина грузовика.

    В хуторе Верный Волоконовского округа дрон ударил по припаркованной ГАЗели, транспортное средство повреждено. В Гора-Подол также сообщается о повреждении машины вследствие атаки дрона. Власти уточняют информацию о последствиях, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Шебекинском округе Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя – мужчина и женщина. А в субботу после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тыс. жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя.

    Ранее, 23 февраля в Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль четыре мирных жителя пострадали и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Последний раз жертвы от атак ВСУ в регионе фиксировали 22 февраля, тогда от ударов дронов ВСУ за один день  погибли два человека.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Бригада Платова уничтожила девять пунктов управления БПЛА за февраль

    Казачья бригада Платова ликвидировала пункты управления БПЛА и склады противника

    Tекст: Вера Басилая

    Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени Платова уничтожила девять пунктов управления БПЛА противника в феврале.

    Шестая отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова, действующая в районе Каленики ДНР, за февраль достигла значительных успехов, следует из сообщения в Telegram-канале «Российское казачество».

    По информации официального телеграм-канала 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, подразделение уничтожило девять пунктов управления БПЛА и шесть антенн управления дронами. Кроме того, казаки ликвидировали два полевых склада, четыре единицы бронетехники, одну артиллерийскую систему и антенну Starlink.

    Также сообщается об уничтожении одного блиндажа противника в ходе проведенных операций.

    Шестая гвардейская казачья бригада ранее уничтожила 15 пунктов управления беспилотниками противника на Северском направлении.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Пентагон объявил конкурс на создание автономного грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдел оборонных инноваций (DIU) Военного министерства США объявил о проведении конкурса на закупку автономных грузовых судов, которые будут использоваться для снабжения прибрежных зон боевых действий.

    Отдел оборонных инноваций Военного министерства США объявил конкурс на создание автономных грузовых судов для снабжения прибрежных зон боевых действий, передает ТАСС.

    В опубликованном госконтракте отмечается, что военное ведомство сталкивается с логистическими трудностями в прибрежных конфликтных районах, где возрастают угрозы, способные подорвать транспортные узлы и логистические цепочки.

    В течение 180 дней после заключения контракта Пентагон рассчитывает получить роботизированное судно с грузоподъемностью не менее 9 тонн и скоростью от 12 морских узлов, что эквивалентно примерно 22,2 км/ч. Судно должно быть пригодно для перевозки различных типов грузов, включая наливные, и иметь возможность транспортировать контейнеры для ВМС США или стандартные коммерческие контейнеры.

    Важным требованием стала способность судна автономно или дистанционно выполнять транзитные и портовые операции, не сбиваться с курса даже при слабом или полностью отсутствующем сигнале. Кроме того, в случае угрозы вмешательства со стороны судно должно иметь функцию дистанционного затопления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США представили нового робота-истребителя, способного изменить подход к применению авиации. Американская компания разработала систему управления роями дронов, способных действовать в воздухе, на земле и под водой. Власти США планируют использовать сеть роботизированных средств для наблюдения за Ираном.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    Боевики «Кракена» отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах.

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) отказываются выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщили в российских силовых структурах.

    По словам источника агентства, бойцы «Кракена» в течение нескольких недель не выходят на выполнение заданий, требуя поставки нового вооружения и «волонтерских автомобилей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков подразделения «Кракен» в ходе освобождения Берестка. Украинского боксера из того же подразделения ранее осудили за теракт на территории России. Российские силовики рассказали о расширении кладбища военнослужащих ВСУ в Харькове.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.

    США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».

    В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».

    По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

    Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.

    В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

    Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.

    Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты

    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Саратова

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.

    Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы и саратовском «Гагарине», передает РИА «Новости».

    До этого аэропорты Пензы и Саратова в конце февраля вводили повторные ограничения на прием и выпуск судов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    TWZ: Пентагон перебрасывает подкрепление на Ближний Восток
    США начали военную операцию в Эквадоре
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы
    В Иране прошли похороны 175 погибших в результате удара США по школе
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации