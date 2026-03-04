Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.8 комментариев
Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.
По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.
«Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.
Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.
Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.