Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.9 комментариев
Путин открыл новые школы и детский сад по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин в начале совещания с правительством принял участие в открытии образовательных учреждений в субъектах России по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, сообщает сайт Кремля. Перед обсуждением основной повестки президент принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах России.
В Екатеринбурге открылся детский сад, который специализируется на развитии инженерно-технических способностей у дошкольников. В Суздале начала работу новая средняя общеобразовательная школа. Также завершено строительство зданий политехнического лицея в Оренбурге и средней школы в Иркутске.
«Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования, построены новые, хорошо оснащённые здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что создание таких объектов – часть большой, системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах Федерации единых, равных возможностей для получения современного, качественного образования.
Ранее Путин сообщил, что власти России выделили около 940 млрд рублей на обновление образовательной инфраструктуры с 2019 года.