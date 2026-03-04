Путин открыл новые школы и детский сад по видеосвязи

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, сообщает сайт Кремля. Перед обсуждением основной повестки президент принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах России.

В Екатеринбурге открылся детский сад, который специализируется на развитии инженерно-технических способностей у дошкольников. В Суздале начала работу новая средняя общеобразовательная школа. Также завершено строительство зданий политехнического лицея в Оренбурге и средней школы в Иркутске.

«Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования, построены новые, хорошо оснащённые здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что создание таких объектов – часть большой, системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах Федерации единых, равных возможностей для получения современного, качественного образования.

Ранее Путин сообщил, что власти России выделили около 940 млрд рублей на обновление образовательной инфраструктуры с 2019 года.



