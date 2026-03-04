Украина сделала попытку превратить Средиземное море в Ормузский пролив

Tекст: Анастасия Куликова

Безэкипажные катера (БЭК) Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. В ведомстве уточнили, что нападение было совершено накануне, 3 марта, с побережья Ливии.

Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. На борту находились 30 граждан России. Благодаря действиям мальтийских и российских специалистов удалось спасти всех членов экипажа.

Минтранс квалифицировал произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права». «Преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – подчеркнули в ведомстве.

О происшествии с «Арктик Метагаз» ночью сообщило агентство Reuters. Собеседник издания допускал, что судно могло быть атаковано надводным безэкипажным катером. Танкер валовой вместимостью около 94 тысяч тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе так называемого «теневого флота» России.

По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Британии и Испании в Средиземное море. Согласно данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

Напомним, противник неоднократно атаковал суда в Черном море. Так, в конце ноября прошлого года у турецкого побережья целями стали танкеры Virat, шедший из Севастополя в Турцию, и Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск. Ответственность за обе атаки взяли на себя СБУ и военно-морские силы Украины, сообщив, что удары были нанесены БЭК Sea Baby.

В декабре атаке подвергся нефтяной танкер Qendil, шедший под флагом Омана из Индии в Россию. За произошедшим также стояла СБУ. Тогда же украинский дрон-камикадзе в Черном море у берегов Турции атаковал российское судно Midvolga-2, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Владимир Путин заявлял, что в ответ на такие действия Россия может отрезать Украину от моря.

Кроме того, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Убытки понес американский Chevron – крупный акционер КТК. Администрация Дональда Трампа выразила протест Киеву, поскольку инцидент затронул американские экономические интересы. Об этом сообщала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Штатам удержать украинскую сторону от дальнейших попыток атаковать нефтяные терминалы.

Впрочем, энерготерроризм украинского руководства этим не ограничивается.

За последние полгода ВСУ несколько раз били по инфраструктуре «Дружбы», а с 27 января Украина вовсе прекратила транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу. Владимир Путин сообщал, что Киев готовит диверсии на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». А в 2022 году «энтузиасты» с Украины, как их называют на Западе, подорвали «Северные потоки».

Инциденты в Средиземном море происходили и прежде. В конце 2024 года сухогруз Ursa Major затонул в международных водах между испанской Мурсией и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток. В «Оборонлогистике» заявили о целенаправленной террористической атаке. В экспертной среде отмечали, что атака на сухогруз выгодна Киеву и странам НАТО.

Нынешнюю атаку на газовоз эксперты также называют террористическим актом. Это типично для украинских властей, подчеркнула политолог Лариса Шеслер. По мнению аналитиков, Киев преследовал несколько целей.

Во-первых, нанести экономический ущерб России, считает Шеслер. «Торговля сжиженным природным газом является важной частью российской экономики», – отметила она. Напомним, производство СПГ в России в 2025 году составило порядка 32 млн тонн (7% мирового рынка).

«Если нефтяных танкеров, работающих на Россию, довольно много, то по газовозам очень большой дефицит, и потеря даже одного из них – событие чрезвычайное», – написал экс-депутат Рады Олег Царев. Как полагает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, теперь суда пересмотрят маршрут: начнут ходить вокруг Африки, избегая захода в Средиземное море.

Во-вторых, Украина хочет напомнить о себе – в первую очередь американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток, продолжил экономист. «Киевские власти стремятся перетянуть информационную повестку на себя, чтобы им продолжали оказывать помощь, поставлять оружие и финансировать их», – пояснил Юшков.

«Главной задачей, на мой взгляд, было показать свою активность», – считает эксперт. Как бы то ни было, Киев своими действиями внес вклад в повышение мировых цен на энергоресурсы. «Скажем, Китай уже лишился катарского газа. Теперь несколько сократятся поставки из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия», – предупредил аналитик.

Напомним, после иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. Кроме того, в Иране говорят о возможном запрете прохода судов через Ормузский пролив. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду выросли на 11%, превысив 720 долларов за тысячу кубометров.

«Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих, вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей»,

– соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция, а Украине была отведена роль исполнителя. «В отличие от пилотируемых самолетов или экипажных катеров, применение беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – отметил собеседник.

«С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

«У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций. Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания», – отметил спикер.

Бенефициаров следует искать среди стран Евросоюза и европейских членов НАТО. «Они добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – напомнил Анпилогов.

Украина со своими британскими кураторами демонстрирует готовность к эскалации за пределами Европы, указал, в свою очередь, военкор Александр Коц. «ГУР Украины на территории Ливии действует не первый год. Они системно отслеживают логистику нашего Африканского корпуса, у местных группировок (не только ливийских) появились расчеты ударных беспилотников, местные СМИ пишут о росте связей между Триполи и Киевом», – написал он в своем Telegram-канале.

«Коллективный Запад» как будто бы и не замечает откровенный акт терроризма. Все это в перспективе может выйти из-под контроля. И сегодняшний Ормузский залив покажется мелкой заварушкой, когда технологии попадут не в те руки», – акцентировал Коц.

О том, что атака на газовоз произошла не просто с поощрения Британии, а при непосредственной поддержке, говорит и Шеслер. По ее мнению, ВС России в ответ ударят по украинским портам. Авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор» также считают, что у РФ есть возможность полностью перекрыть морское сообщение с портами Одессы, Черноморска и на Дунае.

«Каким образом? Собственно, таким же, как сейчас в Ормузском проливе: можно издать запрет любым судам следовать в украинские порты под страхом уничтожения. Предупредительные залпы с нашей стороны были и раньше: так, после серии атак на следовавшие в Россию танкеры в ноябре и декабре прошлого года под ответный удар в порту Черноморска попало турецкое судно с грузом электрогенераторов. Украинские атаки после этого на какое-то время прекратились, и в Киеве даже стали от них открещиваться», – детализировали они.