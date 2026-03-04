  • Новость часаQatar Energy объявила форс-мажор из-за остановки производства СПГ
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 17:25 • Общество

    Украина сделала попытку превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    Украина сделала попытку превратить Средиземное море в Ормузский пролив
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе?

    Безэкипажные катера (БЭК) Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. В ведомстве уточнили, что нападение было совершено накануне, 3 марта, с побережья Ливии.

    Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. На борту находились 30 граждан России. Благодаря действиям мальтийских и российских специалистов удалось спасти всех членов экипажа.

    Минтранс квалифицировал произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права». «Преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – подчеркнули в ведомстве.

    О происшествии с «Арктик Метагаз» ночью сообщило агентство Reuters. Собеседник издания допускал, что судно могло быть атаковано надводным безэкипажным катером. Танкер валовой вместимостью около 94 тысяч тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе так называемого «теневого флота» России.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Британии и Испании в Средиземное море. Согласно данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Напомним, противник неоднократно атаковал суда в Черном море. Так, в конце ноября прошлого года у турецкого побережья целями стали танкеры Virat, шедший из Севастополя в Турцию, и Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск. Ответственность за обе атаки взяли на себя СБУ и военно-морские силы Украины, сообщив, что удары были нанесены БЭК Sea Baby.

    В декабре атаке подвергся нефтяной танкер Qendil, шедший под флагом Омана из Индии в Россию. За произошедшим также стояла СБУ. Тогда же украинский дрон-камикадзе в Черном море у берегов Турции атаковал российское судно Midvolga-2, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Владимир Путин заявлял, что в ответ на такие действия Россия может отрезать Украину от моря.

    Кроме того, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Убытки понес американский Chevron – крупный акционер КТК. Администрация Дональда Трампа выразила протест Киеву, поскольку инцидент затронул американские экономические интересы. Об этом сообщала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Штатам удержать украинскую сторону от дальнейших попыток атаковать нефтяные терминалы.

    Впрочем, энерготерроризм украинского руководства этим не ограничивается.

    За последние полгода ВСУ несколько раз били по инфраструктуре «Дружбы», а с 27 января Украина вовсе прекратила транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу. Владимир Путин сообщал, что Киев готовит диверсии на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». А в 2022 году «энтузиасты» с Украины, как их называют на Западе, подорвали «Северные потоки». 

    Инциденты в Средиземном море происходили и прежде. В конце 2024 года сухогруз Ursa Major затонул в международных водах между испанской Мурсией и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток. В «Оборонлогистике» заявили о целенаправленной террористической атаке. В экспертной среде отмечали, что атака на сухогруз выгодна Киеву и странам НАТО.

    Нынешнюю атаку на газовоз эксперты также называют террористическим актом. Это типично для украинских властей, подчеркнула политолог Лариса Шеслер. По мнению аналитиков, Киев преследовал несколько целей.

    Во-первых, нанести экономический ущерб России, считает Шеслер. «Торговля сжиженным природным газом является важной частью российской экономики», – отметила она. Напомним, производство СПГ в России в 2025 году составило порядка 32 млн тонн (7% мирового рынка).

    «Если нефтяных танкеров, работающих на Россию, довольно много, то по газовозам очень большой дефицит, и потеря даже одного из них – событие чрезвычайное», – написал экс-депутат Рады Олег Царев. Как полагает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, теперь суда пересмотрят маршрут: начнут ходить вокруг Африки, избегая захода в Средиземное море.

    Во-вторых, Украина хочет напомнить о себе – в первую очередь американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток, продолжил экономист. «Киевские власти стремятся перетянуть информационную повестку на себя, чтобы им продолжали оказывать помощь, поставлять оружие и финансировать их», – пояснил Юшков.

    «Главной задачей, на мой взгляд, было показать свою активность», – считает эксперт. Как бы то ни было, Киев своими действиями внес вклад в повышение мировых цен на энергоресурсы. «Скажем, Китай уже лишился катарского газа. Теперь несколько сократятся поставки из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия», – предупредил аналитик.

    Напомним, после иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. Кроме того, в Иране говорят о возможном запрете прохода судов через Ормузский пролив. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду выросли на 11%, превысив 720 долларов за тысячу кубометров.

    «Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих, вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей»,

    соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция, а Украине была отведена роль исполнителя. «В отличие от пилотируемых самолетов или экипажных катеров, применение беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – отметил собеседник.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций. Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания», – отметил спикер.

    Бенефициаров следует искать среди стран Евросоюза и европейских членов НАТО. «Они добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – напомнил Анпилогов.

    Украина со своими британскими кураторами демонстрирует готовность к эскалации за пределами Европы, указал, в свою очередь, военкор Александр Коц. «ГУР Украины на территории Ливии действует не первый год. Они системно отслеживают логистику нашего Африканского корпуса, у местных группировок (не только ливийских) появились расчеты ударных беспилотников, местные СМИ пишут о росте связей между Триполи и Киевом», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Коллективный Запад» как будто бы и не замечает откровенный акт терроризма. Все это в перспективе может выйти из-под контроля. И сегодняшний Ормузский залив покажется мелкой заварушкой, когда технологии попадут не в те руки», – акцентировал Коц.

    О том, что атака на газовоз произошла не просто с поощрения Британии, а при непосредственной поддержке, говорит и Шеслер. По ее мнению, ВС России в ответ ударят по украинским портам. Авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор» также считают, что у РФ есть возможность полностью перекрыть морское сообщение с портами Одессы, Черноморска и на Дунае.

    «Каким образом? Собственно, таким же, как сейчас в Ормузском проливе: можно издать запрет любым судам следовать в украинские порты под страхом уничтожения. Предупредительные залпы с нашей стороны были и раньше: так, после серии атак на следовавшие в Россию танкеры в ноябре и декабре прошлого года под ответный удар в порту Черноморска попало турецкое судно с грузом электрогенераторов. Украинские атаки после этого на какое-то время прекратились, и в Киеве даже стали от них открещиваться», – детализировали они.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

