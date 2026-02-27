Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию

Tекст: Евгений Поздняков

Россия фиксирует попытки Украины подготовить диверсии на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». «Наши специальные службы такой информацией располагают», – пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что Москва уже довела соответствующие данные до Анкары.

Об этой угрозе ранее предупреждал и президент Владимир Путин. «Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке», – отмечал он.

«Турецкий поток» не впервые попадает в поле зрения злоумышленников. В октябре прошлого года ФСБ сообщала, что эту инфраструктуру могут подорвать в рамках совместной операции Лондона и Киева с использованием специально подготовленных боевых пловцов. Однако операция не состоялась. Как указывали эксперты, замыслу противников могла помешать чрезмерная глубина Черного моря: аквалангисты, даже самые лучшие, способны работать лишь на глубине до 200 метров.

Впрочем, по «Турецкому потоку» пытались «работать» и менее изящными методами. В январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в газопровод. В Кремле эту атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева. А в 2022 году диверсанты пытались взорвать инфраструктуру «Турецкого потока» уже на территории России.

«И по «Турецкому», и по «Голубому потоку» крупнейшим покупателем газа является Анкара. Соответственно, Москва для нее – наиболее важный поставщик энергоресурсов. Отыскать альтернативу республике практически невозможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«То есть подрыв газопроводов со стороны Украины станет критическим событием для Турции. Теоретически Анкара могла бы закупить утерянные объемы у Азербайджана. Однако Баку попросту не может обеспечить соседа столь колоссальными объемами газа, как Москва», – поясняет он.

«Диверсия со стороны Киева вынудит Турцию обращаться к закупкам СПГ, что приведет к значительному росту цен на электричество внутри республики. Кроме того, по «Турецкому потоку» Россия до сих пор продолжает поставки газа в Европу – только за прошлый год в Старый Свет ушло около 18 млрд кубометров», – добавил собеседник.

«Собственно, этот факт и является основной причиной, по которой трубопровод интересует Украину. Юридически «перекрыть вентиль» для наших покупателей в ЕС крайне сложно. В Брюсселе это хорошо понимают –

вопрос даже не выносят на голосование в рамках новых санкций, поскольку его гарантированно «завалят» Будапешт и Братислава.

Однако изменить ситуацию попытались путем обсуждения вопроса о приостановке использования трубопроводного газа из России через изменения во внутреннем регламенте государств. В отличие от принятия санкционных списков, здесь достаточно простого большинства при голосовании», – говорит он.

«Именно из-за этого Венгрия и Словакия сейчас намерены судиться с Брюсселем. С другой стороны, если «Турецкий поток» перестанет действовать в результате теракта, головной боли у евробюрократии заметно убавится. В этом плане они будут даже рады произошедшему – стратегической линии ЕС это соответствует», – уточнил эксперт.

«Но пострадают не только турки, венгры и словаки. Интересная ситуация, например, с Болгарией. Официально страна отказалась от закупок российского газа еще в 2022 году. Однако республика до сих пор им пользуется – просто перепродают его Софии турецкие трейдеры.

Вообще, этот «теневой» ход энергоресурсов держит на плаву Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию.

А по Трансбалканскому газопроводу наши недра фактически до сих пор «питают» и Украину – просто сделки проходят через посредника в лице Анкары. То есть Киев в случае диверсии ударит и по собственной энергетике», – продолжает он.

«Но наиболее страшные последствия будут для стран, у которых нет собственного выхода к морю. Тому же Белграду при разрушении «Турецкого потока» придется не просто покупать СПГ, но и доплачивать соседям за прием танкеров и перегонку сжиженного газа в республику», – акцентирует собеседник.

«В такой же ситуации окажутся Венгрия и Словакия. Выиграет от произошедшего, однако, Хорватия – она получит колоссальные средства просто из-за спроса на портовую инфраструктуру. Подрыв двух потоков лишит наших покупателей около 50 млрд кубометров газа. Это колоссальные объемы. Стоимость энергоресурсов после этого взлетит до небес», – резюмирует Юшков.

России необходимо организовать в местах пролегания трубопроводов круглосуточные дежурства корветов Черноморского флота,

считает военный эксперт Юрий Кнутов. «В их распоряжении имеются радиолокационные и гидроакустические системы, а также противокорабельные ракеты для обнаружения и уничтожения безэкипажных катеров», – уточняет он.

«Контролировать акваторию моря нужно также с помощью российских БПЛА «Форпост», которые могут находиться в воздухе более десяти часов и передавать изображение с видеокамер. Турецкая сторона должна задействовать аналогичные силы и средства. Кроме того, Анкара могла бы применить дипломатическое давление на Киев для недопущения диверсий. ВСУ получают от нее бронетехнику и дроны, так что рычаги воздействия на украинскую сторону у нее есть», – заметил собеседник.

«Стоит также напомнить, что Украина на сегодняшний день – по словам Макрона – получает 75% всей разведывательной информации от Франции. Для этого используются спутники, радиотехническая и радиолокационная разведка. Над Черным морем постоянно летают самолеты и БПЛА. России нужно использовать все средства для создания им максимальных помех, в том числе физических. Парижу также нужно дать понять, что пособничество Киеву в столь опасных деяниях ему с рук не сойдет», – заключил Кнутов.