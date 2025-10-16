Бортников: Теракты Киева в России осуществляются под патронажем спецслужб Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, теракты и диверсии, организуемые спецслужбами Украины на территории России, проходят под патронажем британских спецслужб, передает ТАСС.

Бортников подчеркнул: «По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации».

Бортников рассказал, что спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) не только курируют украинские диверсии, но и сами участвуют в боевых действиях. По его словам, совместно с МИ-6 они планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, а также атаки на критическую инфраструктуру с использованием беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Глава ФСБ также высказал мнение, что нагнетание истерии о военной угрозе со стороны России может быть связано с желанием англосаксонских стран перевести капиталы из Евросоюза на свои рынки. Он пояснил, что если исключить предположение о реальном намерении Запада начать мировую войну с ядерной державой, то логичным объяснением остается создание стратегической неопределенности и запугивание стран ЕС, чтобы обеспечить переток их капиталов на западные фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил о росте исламского радикализма в связи с событиями в Сирии и Газе. Руководство международных террористических организаций использует выходцев из Центральной Азии, воюющих за киевский режим. Спецслужбы Украины активизировали вербовку российских граждан.