    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    29 октября 2025, 09:29 • Новости дня

    На Украине сообщили о выводе части военных США из Румынии

    Украинское издание Kyiv Post сообщило о выводе части военных США из Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии, сообщило украинское издание Kyiv Post.

    По данным Kyiv Post, администрация Дональда Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии», передает РИА «Новости».

    Чиновники сообщили, что Вашингтон уже уведомил союзников по НАТО о своем решении на этой неделе. Ожидается, что официальное объявление о выводе может состояться в ближайшие дни, однако сокращение численности военных не превысит размеров батальона. Первоначально рассматривался вопрос ухода американских военных также из Польши, однако окончательное решение затронет только Румынию.

    По информации источников издания, сокращение американского присутствия связано с намерением Пентагона сосредоточить больше ресурсов на Западном полушарии и в регионе Тихого океана.

    США усилили размещение своих войск в Румынии с февраля 2022 года, отправив туда подразделения вооруженных сил и системы противовоздушной обороны для поддержки восточного фланга НАТО.

    Издание Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили обеспокоенность из-за возможного сокращения военного присутствия США в регионе.

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    28 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    В МИД указали на усиление разведывательной активности НАТО у границ России

    Замглавы департамента МИД Воронцов: Разведка НАТО активизировалась у границ РФ

    В МИД указали на усиление разведывательной активности НАТО у границ России
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Разведывательная активность НАТО у российских границ, в частности в Черном и Балтийском морях, усилилась, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

    По словам Воронцова, альянс продолжает наращивать военный потенциал на границах с Россией. В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польше увеличивается численность и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп, а также формирований бригадного уровня, сказал дипломат.

    В Черном море увеличена продолжительность нахождения кораблей стран НАТО, заявил он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН. «Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Черном море», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Воронцов заявил, что страны НАТО фактически реализуют курс на открытую конфронтацию с Россией. По мнению Воронцова, до тех пор, пока альянс не изменит политику пренебрежения интересами безопасности России, попытки возобновить диалог «обречены на провал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил рост военной активности НАТО на восточном фланге альянса. Генштаб армии Польши сообщил, что восточный фланг НАТО укрепляется после инцидента с беспилотниками. НАТО запустило операцию «Восточный страж» в Польше.

    28 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в ЕС

    Песков призвал ЕС задуматься о необходимости союза с Польшей после слов Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков, комментируя недавние заявления польского политика о «праве» Украины наносить удары по инфраструктуре в европейской части России, заявил, что эти высказывания должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах, передает ТАСС.

    По его словам, руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков подчеркнул, что на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения из-за такого тесного союза с государством, которое отстаивает право других государств на террористические действия.

    По его словам, европейские чиновники по непонятным причинам абстрагируются от подобных высказываний польского руководства.

    Он отметил, что действия руководства Польши вызывают вопросы как с точки зрения морали, так и в контексте общей безопасности стран Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией.

    Польский суд ранее отказался экстрадировать украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков», что, по словам Туска, дало Киеву дополнительное основание для таких действий.

    В Совете Федерации осудили высказывание Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе.

    28 октября 2025, 10:45 • Новости дня
    Орбан заявил об угрозе войны из-за захвата активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы способна привести к эскалации конфликта с Россией.

    По его словам, намерение Евросоюза незаконно использовать российские финансовые активы, замороженные на Западе, может привести к прямому конфликту с Россией, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это вызовет конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне».

    Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, эскалацию ситуации возможно предотвратить лишь путем прямых переговоров между Россией и Евросоюзом. Он отметил, что венгерская сторона активно поднимала этот вопрос на последних международных встречах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Бельгия ранее согласилась использовать активы России только при наличии гарантий от Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых страна может поддержать конфискацию российских активов в Евросоюзе.

    28 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом большой войны в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы, указав на активизацию военных альянсов.

    По его словам, западные страны больше не скрывают свои намерения по подготовке к новой крупной войне на европейском континенте, передает ТАСС.

    «Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны», – подчеркнул Лавров.

    По его словам, западные государства активно строят коалицию с целью усиления военного сотрудничества. В пример он привел июльское соглашение между Францией и Британией о координации их ядерных сил, а также создании некой Антанты для разработки ракетных систем. Кроме того, Лавров отметил соглашение между Германией и Британией, касающееся военного сотрудничества, и добавил, что недавно в Британии заговорили о придаче этому партнерству и ядерного аспекта.

    Министр также заявил, что страны Европы усиливают милитаризацию, увеличивают финансирование военно-промышленного комплекса и проводят масштабные военные учения. По его словам, совершенствуются транспортная логистика и инфраструктура, необходимые для оперативной переброски войск на восточное направление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает расширение, несмотря на прежние обязательства Альянса этого не делать.

    28 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Стало известно о расколе ультраправых сил перед выборами в Нидерландах

    Bloomberg: Партия свободы потеряла поддержку накануне выборов в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии парламентских выборов внимание избирателей переключилось с Партии свободы Герта Вилдерса на стремительно набирающую популярность партию JA21, возглавляемую Ингрид Кюнради, сообщает Bloomberg.

    На политической сцене Нидерландов формируется новый расклад сил: партия JA21 под руководством Ингрид Коэнради привлекает на свою сторону часть избирателей крайне правых, что ослабляет позиции Гертa Вилдерса перед выборами, сообщает Bloomberg.

    Коэнради, до недавнего времени малоизвестная фигура, сумела перехватить инициативу, превратив небольшую партию JA21 в заметную консервативную силу – её поддерживают те, кто устал от жесткой риторики Вилдерса.

    «В последние годы люди голосовали за Гертa Вилдерса из поддержки или протеста. Но сейчас многие разочаровываются и уходят», – заявила Коэнради в интервью изданию, подчеркнув разочарование прежними подходами. Согласно опросам, стратегия JA21 приносит плоды: партия может претендовать на роль «короля» при формировании коалиции после выборов.

    JA21 пропагандирует жесткую миграционную политику, но избегает крайних мер, свойственных Вилдерсу, и готова сотрудничать с разными силами в парламенте.

    Партия выступает за расширение ограничений на ношение бурки, ужесточение правил для сирийских беженцев и усиление контроля за границами с Германией и Бельгией. При этом по экономическим вопросам JA21 занимает более либеральную позицию по сравнению с Партией свободы.

    Падение рейтинга Партии свободы ниже 17% свидетельствует о росте конкуренции справа, в то время как JA21 поднимается до 8%, а Христианские демократы почти втрое увеличили свою поддержку за два года. Крупнейшие партии уже отказались от коалиций с Вилдерсом, что делает переговоры более сложными для него. В случае успеха JA21 способна стать ключевым игроком новых правых союзов, даже без участия Вилдерса.

    Стремительный взлет Коэнради сопровождается поддержкой внутри и за пределами партии. Критики отмечают: ранее, работая министром от Партии свободы, она проявила решимость противостоять Вилдерсу, а затем ушла из правительства и примкнула к JA21 – что резко увеличило популярность партии.

    Ранее правящая коалиция в Нидерландах распалась из-за выхода Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом на фоне разногласий по вопросам миграции.

    Вилдерс заявил о выходе своей партии из состава коалиции в социальных сетях, что автоматически приведет к досрочным выборам вместо плановых в 2027 году.

    Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила о проведении внеочередных выборов в парламент страны 29 октября.

    28 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Песков: Европейцам придется долго содержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейцам еще долго придется выделять средства на поддержку Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Такой комментарий он дал после слов Владимира Зеленского о том, что Евросоюзу предстоит оказывать финансовую поддержку Украине еще два-три года.

    Песков подчеркнул, что, по его мнению, Европа взяла на себя ответственость за киевский режим, и теперь вынуждена будет продолжать финансирование. Представитель Кремля отметил, что Киев умеет добиваться денег, а также тратить их так, что «никаких следов найти невозможно».

    Он считает, что эта практика сохранится в будущем, причем на куда более длительный срок, чем два или три года. По словам Пескова, если европейская политика сохранится в нынешнем виде, тратить средства европейцам придется еще больше и еще дольше.

    Зеленский заявил премьер-министру Польши Дональду Туску о готовности Киева продолжать конфликт еще три года.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что грядущая зима станет критической для Украины, потому что страна может потерять способность к обороне без западной поддержки.

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия помощи Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями со стороны Европы.

    28 октября 2025, 13:29 • Новости дня
    Лавров заявил о несогласии России с доминированием НАТО в Евразии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского МИД выразил обеспокоенность деятельностью НАТО в Евразии и предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.

    «Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Министр напомнил, что Европа ведет открытые приготовления к большой войне. В июле Франция и Британия договорились координировать свои ядерные силы и вместе разрабатывать новые ракетные системы. Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое недавно обсуждали как возможную платформу для координации ядерных вопросов.

    Лавров добавил, что НАТО активизируется и в Арктике, а также стремится закрепиться в Тихом океане с целью сдерживания Китая и изоляции России. При этом Москва не планирует нападать на западные страны и готова это закрепить в будущих гарантиях безопасности.

    Глава МИД отметил, что принципиальным отличием России и ее партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана и КНДР от западных стран является стремление обеспечить суверенное равенство и неделимость безопасности для всех государств Евразии. Кроме того, Россия не диктует другим, с кем сотрудничать, а предлагает сформировать коллективную и открытую архитектуру безопасности для всех.

    Ранее Лавров указывал, что расширение НАТО не останавливается, хотя сам военный блок обещал остановить свое продвижение еще во времена СССР.

    В сентябре глава МИД указывал, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    28 октября 2025, 17:32 • Новости дня
    В Совбезе заявили о несамостоятельности большинства европейских стран

    Шевцов: Европа является регионом с ограниченным суверенитетом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов во время Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что после Второй мировой войны Европа остается регионом с ограниченным суверенитетом.

    По его словам, страны континента не обладают самостоятельностью при выработке значимых решений, передает ТАСС.

    «Так или иначе нам придется упорядочивать архитектуру безопасности в Евразии, выстраивать или какую-то общую систему с западными соседями, или же понятный и предсказуемый механизм взаимодействия. С общей системой пока не очень получается, но надо стараться. После Второй мировой войны, то есть в течение более чем 80 лет, Европа является регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран несамостоятельны в своих решениях», – сказал Шевцов.

    По его мнению, в 60-х – 80-х годах XX века европейские державы могли противостоять диктату США. В этот период Германия отказалась размещать американское ядерное оружие, были построены трубопроводы из СССР, и существовал стабильный обмен технологиями. Также относительно эффективно функционировала система коллективной безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ.

    Обозреватели газеты China Daily отмечали, что глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США.

    28 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите России и США

    Сийярто: ЕС не заинтересован в саммите России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза не поддерживают организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, направленной на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» Сийярто подчеркнул, что Будапешт выразил готовность принять российско-американский мирный саммит для прекращения украинского конфликта и укрепления безопасности во всем мире, передает ТАСС.

    «Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», – сказал он.

    Ранее Сийярто заявил, что если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.

    28 октября 2025, 11:19 • Новости дня
    Лукашенко назвал «мелким» решение Литвы закрыть границу с Белоруссией

    Президент Белоруссии Лукашенко назвал «мелким» решение Литвы закрыть КПП

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границы из-за воздушных шаров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности резко высказался о решении Литвы закрыть пункты пропуска на границе, передает ТАСС.

    Он отметил, что литовские власти объяснили свои действия угрозой, связанной с запуском воздушных шаров.

    По его словам, власти Литвы провернули «эту безумную аферу с закрытием границы», чтобы не все смогли добраться на конференцию в Минске.

    «И повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил белорусский лидер.

    Ранее литовские власти разрешили пропуск через КПП «Мядининкай» дипломатов, транзитных путешественников, граждан Литвы, ЕС и обладателей ВНЖ.

    МИД Белоруссии передал ноту протеста временному поверенному в делах Литвы из-за единоличного ограничения пересечения границы.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Власти Белоруссии назвали решение Литвы о подготовке плана бессрочного закрытия границы недружественным и допустили отдельные исключения.

    28 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минобороны Эстонии предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Глава Минобороны Эстонии Певкур предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Евросоюзу создать «военный шенген», чтобы упростить перемещение вооружений между странами без бюрократических процедур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью испанской газете El País о важности создания в Евросоюзе так называемого «военного шенгена», передает ТАСС.

    Он пояснил, что такая инициатива позволит оперативно перемещать вооружения внутри ЕС, минуя оформление документов и другие формальности, если потребуется быстрая доставка техники, например, из Испании в Эстонию.

    Он добавил, что Евросоюз уже имеет опыт коллективного решения вопросов поддержки стран-членов, в том числе посредством совместного финансирования и закупок. По его мнению, подобная практика проявила себя во время миграционного кризиса, когда была оказана совместная помощь странам ЕС.

    В этом же интервью министр выразил скепсис относительно возможного кардинального влияния поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это вряд ли значительно изменит ход конфликта.

    Ранее страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок вооружения США на Украину.

    Брюссель пообещал ускорить создание так называемой «стены дронов» в Евросоюзе.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    28 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Финляндия начала обновлять оружие по стандартам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, в том числе винтовочные патроны диаметром 5,56 на 45 мм, сообщила пресс-служба Сил обороны республики.

    Калибры стрелкового оружия вооруженных сил Финляндии приведут к стандартам НАТО, пишет ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Сил обороны республики говорится: «Вооруженные силы Финляндии перейдут на новые калибры в стрелковом оружии, которые соответствуют стандартам НАТО. Диаметр ствола будет составлять 5,56 на 45 мм, 7,62 на 51 мм, 9 на 19 мм и 12,7 на 99 мм».

    В заявлении подчеркивается, что на протяжении нескольких лет специалисты изучали тактико-технические характеристики оружия, необходимого для будущих нужд армии. Калибр штурмовой винтовки определен на уровне 5,56 на 45 мм, размеры патронов для автоматов и пулеметов будут равняться 7,62 на 51 мм и 12,7 на 99 мм, а используемый для пистолетов калибр 9 на 19 мм сохранится.

    Ранее в использовании финской армии находились образцы с превосходящими по размеру патронами: 7,62 на 39 мм и 12,7 на 108 мм. При этом устаревшие образцы не будут списаны, однако их дальнейшие закупки Финляндия прекратит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО готовят планы возможной атаки на позиции России в Балтийском море.

    В Финляндии рабочие начали строить пробный участок трехкилометрового ограждения на границе с Россией.

    Ранее отмечалось, что объекты НАТО будут первой целью России в случае вооруженного конфликта.

