Орбан: Вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

По словам главы венгерского правительства, дорожная карта, подготовленная в Брюсселе и Киеве, предполагает ускоренное принятие Украины в ЕС уже к 2027 году, что учитывается при формировании семилетнего бюджета сообщества, передает ТАСС.

«Но если Украина сейчас станет членом Евросоюза, то в Европе будет война, потому что это иллюзия, что одно государство ЕС может вести войну с великой державой, а другие не будут в это вовлечены. Поэтому мы считаем, что вступление Украины в ЕС недопустимо», – подчеркнул Орбан в прямом эфире радиостанции Kossuth. Он добавил, что членство Украины в ЕС, вопреки заявлениям некоторых политиков, не повысит безопасность Евросоюза и НАТО, а только ослабит их.

Премьер также заявил, что Украина не способна защитить Европу от России и лишь втягивает континент в войну. Орбан вновь выступил за то, чтобы деньги, которые сейчас идут на поддержку украинской армии, перенаправлялись на укрепление обороны на восточной границе НАТО в Центральной Европе. По его мнению, Украина должна оставаться «безопасной полосой движения, буферной зоной, где не могут быть размещены российские войска», и именно в этом заключается стратегия повышения безопасности Европы.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.