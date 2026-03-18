После пожара в БЦ в Москве к медикам обратились два человека

После пожара в БЦ Turas в Москве к медикам обратились два человека
В бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошел крупный пожар, из-за которого эвакуировали около 200 человек, за помощью к врачам обратились двое.
В оперативных службах сообщили, что в результате инцидента в бизнес-центре на юго-востоке Москвы пострадавшим понадобились врачи, передает ТАСС.
«К медикам за помощью обратились два человека. Уточняется, пострадали ли они и будут ли госпитализированы», – сказал собеседник агентства.
До приезда спасателей здание самостоятельно покинули порядка 200 человек. Сейчас решается вопрос о задействовании пожарного поезда, так как специалисты вскрывают стены из сэндвич-панелей и борются с открытым огнем.
В столичном главке МЧС отметили, что работу осложняют высокая пожарная нагрузка и непростая планировка помещений. В ликвидации задействованы 130 человек и 37 единиц техники. Изначально огонь вспыхнул на складе первого этажа, но пламя начало уходить наверх.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже.
В феврале при пожаре в жилом доме в центре столицы за медицинской помощью обратились девять человек.