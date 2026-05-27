0 комментариев
Рябков: Запад исказил призыв об эвакуации дипломатов из Киева
Россия видит, что Запад переворачивает с ног на голову предупреждения о необходимости эвакуировать персон из своих диппредставительств в Киеве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Зарубежные политики пытаются выдать рекомендации по безопасности за новый агрессивный курс Москвы, передает ТАСС.
Замглавы МИД Сергей Рябков указал на безответственное поведение оппонентов.
«И мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить, как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», – заявил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.
Представительства западных государств проигнорировали предупреждения об эвакуации.
Глава российского ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио разъяснил мотивы ударов по украинской столице.