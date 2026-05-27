Прокуратура заявила о массовых пытках российских военнопленных на Украине

Военный прокурор Белан заявил о массовых пытках российских пленных на Украине
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, подвергались там жестокому обращению и пыткам, сообщил начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры Александр Белан.
Александр Белан во время выступления на Международном форуме по безопасности рассказал, что подавляющая часть освобожденных солдат прошла через издевательства, передает ТАСС.
«С целью установления тяжести причиненного вреда здоровью получаются заключения судебно-медицинских экспертиз. В ходе данной деятельности установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих», – сообщил представитель надзорного ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о травле российских военнопленных собаками.
Дипломат Родион Мирошник сообщил о применении к бойцам пыток на электрическом стуле.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало массовые случаи жестокого обращения с россиянами.