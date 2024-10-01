У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.2 комментария
ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине
Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам
Более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, что подтверждает продолжающуюся практику применения жестокого обращения, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».
Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.
В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.
Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.
Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.
В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.