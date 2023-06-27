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ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
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Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.
Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН
Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН
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Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ
Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей
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Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.
«Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.
Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа».
Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям.
«Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС.
Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников.
Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий.
СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley
NYT: ВСУ потеряли минимум 17 машин Bradley
В ходе СВО украинские военные потеряли минимум 17 американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщили источники New York Times.
США передали Украине 113 таких бронемашин, минимум 17 «или более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены, передает собеседник New York Times, передает ТАСС.
Ранее российские военные инженеры ЦВО за уничтожение Bradley были представлены к наградам и поощрены премией.
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить
Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих
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Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.
«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.
Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).
«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.
По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.
«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
Маск выразил тревогу в связи с предположением предпринимателя Сакса об «американизации» конфликта на Украине
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Миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США захотят добиться «американизации» конфликта на Украине.
Сакс указал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что после проекта резолюции, внесенного сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Конгресс, в Киеве заявили о якобы имеющихся у России планах «взорвать Запорожскую АЭС», передает РИА «Новости».
Как отметил Сакс, если ЗАЭС уничтожат, то с уверенностью установить виновного не удастся, но СМИ «рефлекторно обвинят Россию». Вместе с резолюцией все это создаст возможность еще больше втянуть США в конфликт со стороны тех, кто добивается его «американизации», заявил Сакс.
«Тревожно», – ответил на это Маск.
Напомним, Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России
Западные страны не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа на российской территории, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
США не имеют ничего общего с попыткой мятежа в России, это была часть «внутрироссийской системы», заявил Байден, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на события в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с Байденом.
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО после попытки мятежа нуждается в доработке
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО требует совершенствования на фоне военного мятежа
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Закон о дискредитации участников СВО нуждается в доработке, но перед этим произошедшее должны тщательно расследовать правоохранительные органы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее вице-спикер парламента Владислав Даванков призвал к обсуждению поправок в закон о дискредитации участников СВО, потому что если его оставить без изменений, то «за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК тысячи россиян можно посадить на 15 лет».
«Закон о дискредитации до сих пор не набрал достаточной степени практического применения для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о необходимости каких-либо изменений в его тексте. На мой взгляд, некоторые его положения действительно нуждаются в смягчении и доработке», – сказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Предложения по более тщательной работе в рамках данного закона я могу лишь приветствовать. Однако для того, чтобы перейти к непосредственным действиям по этому направлению, необходимо выждать определенный промежуток времени. Нужно подходить к подобной работе с трезвой головой, тщательно взвесив все последствия», – подчеркивает собеседник.
«Изменения любого закона – долгий и кропотливый процесс. Важно изучить все имеющиеся в настоящий момент прецеденты. В связи с последними событиями, а именно мятежом Пригожина, необходимо, чтобы следователи и судьи ответственно подходили к любым расследованиям по данному вопросу. Это единственное, что требуется здесь и сейчас», – резюмирует Вассерман.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в свете последних событий с ЧВК «Вагнер» надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает агентство «РИА-Новости». Он отметил, что законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в нижней палате парламента.
«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», – отметил Даванков. Парламентарий подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС – на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.
Напомним, попытка вооруженного мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не состоялась. Он принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются и как избежать даже теоретической возможности вооруженных мятежей в будущем.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.