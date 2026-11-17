Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Кличко заявил об ударах по Северному и Южному мостам в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по Северному и Южному мостам украинской столицы, в ряде районов города возникли перебои с водоснабжением.
«Предварительно, попадание в Северный и Южный мосты в столице», – сообщил Кличко в соцсетях. Чуть ранее он предупредил, что в городе работают силы ПВО, «Киев под атакой баллистики», уточнил он.
В отдельных районах Киева – перебои с водой, сообщают местные паблики.
Украинские СМИ сообщили также о серии взрывов в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Павлограде и Черкасской области. В северных и центральных регионах Украины объявлялась баллистическая угроза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Днепропетровске и Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти Запорожья сообщили о полном закрытии движения по мосту Преображенского после ударов управляемых авиабомб.
ВС России 14 ноября поразили в Черноморске сухогруз с военным имуществом для ВСУ, а также нанесли удары дронами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.