Системы ПВО сбили 98 направлявшихся в Москву украинских дронов

Tекст: Катерина Туманова

«Двадцать три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сказано в его последнем по состоянию на 1:00 мск сообщении.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего с 22:00 понедельника силами ПВО на подлете к столице ликвидировано 98 дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города. Вечером понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.



