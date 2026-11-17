Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Силы ПВО уничтожили более 95 летевших на Москву дронов с вечера понедельника
Системы ПВО сбили 98 направлявшихся в Москву украинских дронов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 98 дронов ВСУ, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.
«Двадцать три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сказано в его последнем по состоянию на 1:00 мск сообщении.
Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего с 22:00 понедельника силами ПВО на подлете к столице ликвидировано 98 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города. Вечером понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.