Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.16 комментариев
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Ограничения на полеты в столичных аэропортах введены для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве.
Чуть ранее вечером понедельника ограничения полетов были сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером понедельника сообщили о перехвате 148 украинских дронов над семью регионами России. Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.