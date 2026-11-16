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Силы ПВО перехватили 148 украинских беспилотников над семью регионами России
Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников над территориями семи регионов России, сообщило Министерство обороны.
Силы ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами. Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны в Max.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также над Московским регионом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы противовоздушной обороны перехватили 1336 украинских беспилотников.
В воскресенье мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над городом.
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил о подавлении атаки 31 дрона на подлете к столице.