Силы ПВО перехватили 148 украинских беспилотников над семью регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

Силы ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами. Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны в Max.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также над Московским регионом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы противовоздушной обороны перехватили 1336 украинских беспилотников.

В воскресенье мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над городом.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил о подавлении атаки 31 дрона на подлете к столице.