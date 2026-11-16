Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Девушка-подросток пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области
В поселке Майский Белгородской области 17-летняя девушка получила акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, передает оперштаб Белгородской области в Max.
Отмечается, что она получает всю необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атак беспилотников ВСУ. В результате ударов дронов пострадали еще два человека.