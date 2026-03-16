    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня

    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    @ Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    16 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной темой встречи глав МИД стран Евросоюза будет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Как заявила Каллас, главной темой заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением открытости Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

    Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США пытаются расколоть Европу. Каллас отвергла предложение о создании Совета безопасности Европы. Она также заявила, что в санкции против России будут включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    Евродепутаты не смогли найти Иран на карте

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал в Европарламенте (ЕП) возник после того, как евродепутаты не смогли найти Иран на карте и перепутали Исламскую республику с Болгарией и Турцией, сообщает Le Parisien.

    Французское издание Le Parisien сообщило о конфузе в Европарламенте, где политики провалили проверку знаний географии, передают «Вести».

    Депутат от социалистов Эмма Рафовиц перепутала Исламскую Республику с Болгарией, а ее коллега Фабьенн Келлер указала на Турцию.

    Другие парламентарии ошибочно приняли за Иран Афганистан и Саудовскую Аравию. Видеозапись с неудачными поисками страны быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди пользователей интернета.

    Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила: «Эти ошибки можно было бы посчитать забавными, если бы в ЕП не голосовали по поводу конфликта на Ближнем Востоке».

    Министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

    Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    16 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии раскритиковал предложение премьера о переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией «подрывает евросолидарность», заявил бельгийский вице-премьер и глава МИД Максим Прево.

    Прево подчеркнул, что этот шаг невозможен до тех пор, пока Москва не разрешит странам Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его мнению, именно Россия препятствует привлечению ЕС к переговорам по украинскому вопросу, а обсуждение нормализации отношений в текущих условиях, по его словам, может быть воспринято как «сигнал о слабости».

    Прево представляет партию франкоязычных неохристианских демократов «Вовлеченные» в коалиционном правительстве, тогда как Де Вевер – лидер националистической партии «Новый фламандский альянс». Тем временем министр обороны Тео Франкен, сторонник Де Вевера, продолжает активную кампанию в СМИ за милитаризацию Бельгии и усиление роли страны в противостоянии с Россией в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    16 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Каллас назвала ослабление санкций США против России опасным прецедентом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против нефти России.

    Каллас выразила обеспокоенность по поводу смягчения американских санкций против российской нефти, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, такие действия создают «опасный прецедент» и могут подорвать эффективность общего санкционного режима.

    Каллас также подчеркнула, что несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, внимание не должно отвлекаться от событий на Украине. Она отметила, что Евросоюз должен продолжать фокусироваться на поддержке Киева и не позволять другим конфликтам снижать уровень внимания к спецоперации на Украине.

    Отвечая на вопросы о перспективах переговоров с Москвой, Кая Каллас отметила, что власти России стремятся к максималистским целям. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, единственный путь – усиливать санкционное давление, а не идти на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках девятнадцатого пакета санкций. Евросоюз включил новых фигурантов в свежий пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Кая Каллас подтвердила, что в санкции включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о сохранении курса на отказ от российского топлива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из РФ, несмотря на высокие цены на энергию в Европе.

    Йоргенсон заявил о необходимости сохранять выбранный Евросоюзом курс по отказу от топлива из России, передает РИА «Новости».

    По его словам, поставки энергоресурсов в Европу сейчас не находятся под угрозой, однако ситуация с высокими ценами вызывает беспокойство.

    Йоргенсон подчеркнул: «Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса».

    Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли инициативу премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по возобновлению диалога с Россией для восстановления импорта энергоресурсов в условиях мирового энергетического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз немедленно отказаться от энергетических санкций против России. Венгерские власти заявили, что ЕС должен срочно вернуть импорт российской нефти и газа. Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к катастрофе.

    16 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Глава МИД Нидерландов заявил об отсутствии ожиданий новых санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что не ожидает решения по новому пакету санкций против России на встрече ЕС в понедельник.

    Берендсен заявил в Брюсселе, что не ожидает принятия решения по двадцатому пакету санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Я не предвижу решения по этому вопросу сегодня. Со своей стороны Нидерланды продолжат оказывать давление на Венгрию».

    Встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на понедельник в Брюсселе. Ситуация осложняется позицией Венгрии, которая заблокировала новый пакет антироссийских санкций и предоставление кредита Украине в 90 млрд евро. Поводом стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины в Словакию и Венгрию, произошедшая 27 января под предлогом повреждения инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России в рамках 19-го пакета санкций. Евросоюз включил новых физических и юридических лиц в новый санкционный список против России. Евросоюз добавил в пакет санкций против России рестрикции, связанные с криптовалютами.

    16 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    Суд отложил слушания по кассации УК «Первая» к Euroclear Bank

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа перенес слушания по кассационной жалобе УК «Первая» к Euroclear Bank на сумму около 138 млрд рублей.

    Председательствующая судья Людмила Федулова объявила об отсрочке рассмотрения жалобы до 27 апреля. УК «Первая» требует взыскать с Euroclear Bank убытки на сумму более 1,5 млрд долларов, более 110,1 млн евро, более 1,6 млрд рублей и меньшие суммы в девяти валютах, что в сумме составляет около 138 млрд рублей. Слушания были перенесены из-за формирования практики Верховным судом, передает РИА «Новости».

    Истец настаивает, что ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank из-за антироссийских санкций 2022 года, и добивается компенсации полной рыночной стоимости активов. Представитель УК «Первая» подчеркнул, что компания не может распоряжаться этими бумагами, а снятие блокировки пока невозможно.

    Ответчик возразил, заявив, что удовлетворение иска приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку ценные бумаги останутся у него, а также отметил невозможность их продажи на зарубежных рынках даже в случае разблокировки. Суд указал, что взыскание стоимости облигаций при неутрате прав на них и отсутствии срока погашения приведет к необоснованному обогащению истца.

    В 2022 году европейские страны ввели санкции против НРД, что привело к блокировке денежных средств и ценных бумаг российских клиентов в Euroclear и Clearstream. После этого российские банки и компании подали иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России.

    Ранее столичный арбитраж зарегистрировал заявление регулятора к европейскому фонду на сумму более 18 трлн рублей.

    Сам депозитарий заявил о намерении защищать свою позицию в ходе разбирательств.

    16 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться из-за энергетического кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Бюрократам Европейского союза придется адаптироваться или сдаться на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного отказом от российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Бюрократы Европейского союза должны будут либо приспособиться, либо сдаться под давлением энергетического кризиса, вызванного отказом от российских энергоносителей, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование. Приспосабливайтесь или сдавайтесь».

    В новой публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев отметил, что крупнейший энергетический кризис в истории приведет к значительным потерям рабочих мест в Британии и ЕС. По его словам, решения в энергетике, принятые по идеологическим причинам, уже привели к серьезным негативным последствиям, а чиновники попытаются скрыть собственные ошибки, однако последствия останутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться курса на отказ от энергоресурсов из России даже при сохранении высоких цен на энергию.

    Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к энергетической катастрофе.

    16 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Германия выразила скептицизм по расширению миссии Aspides на Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнения в целесообразности расширения миссии Aspides ЕС на Ормузский пролив, подчеркнув низкую эффективность операции в Красном море.

    Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль скептически отнесся к возможному расширению военно-морской миссии Европейского союза Aspides на Ормузский пролив, передает Reuters.

    Вадефуль отметил, что главная задача миссии – обеспечение безопасности коммерческих перевозок через Красное море – пока не приносит ощутимых результатов.

    В интервью телеканалу ARD он подчеркнул: «Именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что расширение Aspides на Ормузский пролив обеспечит большую безопасность». По его словам, текущая эффективность операции вызывает вопросы, а расширение зоны ответственности не гарантирует повышения уровня защиты судоходства.

    Операция Aspides была развернута для защиты судов от атак в Красном море, однако предложение о ее расширении на Ормузский пролив вызвало разногласия среди европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе обсуждается возможность отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Сийярто заявил о провале санкционной политики ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Санкционная политика Евросоюза оказалась неэффективной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вся санкционная политика ЕС – это провал. Стоило бы о ней забыть», – заявил Сийярто журналистам в Брюсселе накануне заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти.

    Агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Обломки «Герани» упали на монумент Независимости в центре Киева
    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком
    Горсовет польских Пыжиц решил снести памятник советским воинам
    Долина потребовала у мошенников через суд 176 млн рублей
    Эксперты заявили о начале блокировки Telegram

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: календарь питания с 16 по 22 марта и главные запреты для православных

      На этой неделе идет четвертая неделя Великого поста 2026, а это значит, что верующие преодолели важный духовный рубеж – ровно половину пути к Пасхе. С 16 по 22 марта Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, чья «Лествица» (лестница) учит нас не сбавлять оборотов в духовном восхождении. В эти дни пост становится особенно строгим в плане питания, но главное – удержать внутренний настрой. В материале – точный календарь трапез на текущую седмицу, что можно и нельзя делать, а также советы для тех, кто только присоединился к посту.

    • Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

      В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

    • Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

      Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

