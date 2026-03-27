Ввоз парфюмерии из Евросоюза дошел до максимального значения с 2007 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские компании в январе закупили парфюмерную продукцию в странах Евросоюза на 44,3 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейскую статистическую службу.

Годом ранее поставки оценивались в 41,9 млн евро, таким образом, импорт парфюмерии увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Расчеты показали, что январский объем закупок стал максимальным для этого месяца с 2007 года, когда они достигали 47 млн евро.

Крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия с объемом 20,9 млн евро, Франция с 11,3 млн евро и Испания с 3,3 млн евро.

При этом в январе импорт косметики из стран Евросоюза в Россию сократился до минимального с 2005 года уровня в 34,5 млн евро.