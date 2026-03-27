В России выросло число запросов на установку стационарных телефонов

Глава «Ростелекома» сообщил о росте заявок на стационарные телефоны
В России увеличилось количество обращений по установке стационарных телефонов на фоне периодических ограничений мобильной связи, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Осеевского, в последние месяцы жители страны все чаще сталкиваются с перебоями и ограничениями мобильной связи, что и стало причиной всплеска интереса к стационарным телефонам.
Осеевский отметил, что особенно часто такие запросы поступают от «очень уважаемых людей», которые хотят быть уверенными в постоянной связи.
«Как огнетушитель, это должно быть в каждом доме», – заявил глава «Ростелекома».
Конкретные данные по числу запросов Осеевский не назвал.
