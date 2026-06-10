НАСА объявило состав экипажа миссии Artemis III для облета Луны

НАСА: В состав экипажа миссии Artemis III вошли три американца и итальянец

Tекст: Дарья Григоренко

В состав новой экспедиции вошли три американца и один итальянец. «Экипажу миссии Artemis III мы желаем удачи в предстоящем путешествии», – заявил руководитель НАСА Джаред Айзекман во время презентации в Хьюстоне, передает «Интерфакс»

Старт запланирован на 2027 год. Команде предстоит испытать стыковку пилотируемого корабля Orion с лунным посадочным модулем. Главная цель полета заключается в снижении рисков при фактической посадке на Луну, намеченной на 2028 год.

Запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion состоится с космодрома во Флориде. Отдельно на орбиту Земли выведут посадочный модуль, на борт которого астронавты перейдут после успешной стыковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство отказалось от высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3.

В конце мая агентство заказало вездеходы для создания масштабной инфраструктуры на поверхности спутника Земли.

Специалисты планируют активно применять технологии искусственного интеллекта при строительстве лунной базы.