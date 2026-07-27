Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин назвал решение социальных задач приоритетом бюджета России
Путин: Решение социальных задач и укрепление обороны будут приоритетом бюджета
Бюджетный план на ближайшую трехлетку будет ориентирован не только на обороноспособность, но и на обеспечение важнейших потребностей граждан, заявил президент Владимир Путин.
Владимир Путин провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что бюджет традиционно формируется при активном участии парламентариев.
«Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда», – заявил Путин.
Ранее на встрече с депутатами Путин отметил абсолютную сплоченность российских граждан.
Министерство финансов назвало выполнение социальных обязательств ключевым приоритетом проекта бюджета на 2026–2028 годы.