Патрушев назвал главное условие для развития российского флота

Патрушев заявил о необходимости развивать ВМФ с учетом опыта СВО

Tекст: Ольга Иванова

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность использования опыта спецоперации при определении направлений развития ВМФ, передает РИА «Новости». Он отметил существующую дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

«Есть такая дилемма, и разобраться, что нужно Военно-Морскому Флоту, должны профессионалы – само руководство Военно-Морского Флота, Генштаб и штаб Военно-Морского Флота», – сказал Патрушев. По его словам, дилетантов много, и они будут высказывать разные точки зрения.

Председатель Морской коллегии добавил, что приоритеты должны определять специалисты, учитывая текущие события в рамках специальной военной операции. Сам он выступает за комплексное развитие российского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

Несколькими днями ранее Николай Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота приоритетом развития ВМФ.

Главком ВМФ Александр Моисеев рассказал о строительстве новейшего безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн.