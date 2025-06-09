Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Tекст: Ольга Иванова

Решение о подготовке новой стратегии было принято летом прошлого года. Министерство обороны разработало проект, а доработкой занималась Морская коллегия при участии федеральных ведомств. Итоговая редакция была представлена президенту, и 30 мая он утвердил ее, рассказал Патрушев в интервью «Аргументы и Факты».

Он отметил, что это первый подобный стратегический документ в современной истории России. По его словам, принятие стратегии подчеркивает приоритетность развития современного и мощного флота, а позиции России как одной из ведущих морских держав мира постепенно восстанавливаются.

В документе содержится анализ военно-политической ситуации в мире, оценка рисков возникновения вооруженных конфликтов и потенциала других крупнейших флотов. Патрушев отметил: «Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции».

Стратегия определяет главные задачи флота в мирное и военное время, а также критерии формирования его перспективного облика, чтобы Россия могла эффективно защищать национальные интересы в Мировом океане.

Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России. Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.