Число погибших в ДТП с тремя машинами в Марий Эл увеличилось до четырех человек

Tекст: Вера Басилая

Количество погибших в ДТП с тремя машинами в Марий Эл увеличилось до четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

«Еще один человек спустя несколько часов скончался в больнице», – рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными из-за сложных погодных условий, снижать скорость, не выезжать на встречную полосу и соблюдать дистанцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу региональная Госавтоинспекция сообщила о гибели трех человек при столкновении автомобилей Renault, Hyundai Solaris и Ford Focus в Звениговском районе Марий Эл. В четверг МВД республики назвало выезд на встречную полосу предварительной причиной аварии с семью погибшими в Марий Эл. В среду в Звениговском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей с семью погибшими.