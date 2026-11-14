В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Захарова сравнила НАТО с «больным зубом» Европы
Захарова сравнила НАТО с больным зубом Европы
НАТО подрывает безопасность Европы и мира, действуя как «больной зуб», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.
Также Мерц признал наличие у европейских стран опасений по поводу решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.
Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о разворачивающемся внутри НАТО тяжелейшем кризисе.