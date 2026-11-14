  • Новость часаПесков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
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    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 19:27 • Новости дня

    Сотрудники украинского военкомата избили пенсионерку в поисках ее сына

    На западе Украины сотрудники военкомата избили пенсионерку в поисках ее сына

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Топильное Волынской области Украины сотрудники военкомата ворвались в дом местной пенсионерки, избили женщину и устроили обыск с целью найти подлежащего мобилизации ее сына.

    Двое неизвестных в военной форме отключили электричество в частном доме, после чего сбили с ног открывшую дверь женщину, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аверс».

    Один из нападавших был вооружен молотком, второй держал гвоздодер. Пострадавшая получила удар по голове и травму руки, врачи наложили ей швы. После нападения визитеры перевернули вещи в доме, осмотрели шкафы и чердак в поисках сына пенсионерки.

    В Волынском областном военкомате заявили об отсутствии нарушений со стороны сотрудников, которые действовали в рамках служебных полномочий. В ведомстве пояснили, что неизвестный гражданин попытался скрыться от группы оповещения, забежал на территорию частного домовладения и закрылся изнутри.

    Факт применения физической силы, проникновения в жилище и отключения света в военкомате отрицают, однако руководство начало служебное расследование.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. На фоне острой нехватки людей для нужд армии сотрудники военкоматов усилили рейды по общественным местам, регулярно применяя силу к гражданам при задержании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военкомы до потери сознания избили сына погибшего бойца ВСУ.

    В среду сотрудники военкомата в Хмельницкой области задержали многодетного священника УПЦ.

    В Волынской области сотрудники военкомата силой забрали продавца магазина прямо с рабочего места.

    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины

    МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»

    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России, которые ранее имели гражданство Украины, могут подать заявление об отказе от него в территориальные органы Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.

    При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.

    В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.

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    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    13 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Помощь США Украине на 65 млрд долларов осталась неосвоенной

    Из выделенной США помощи Киеву неосвоенными остались 65 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В утвержденной Конгрессом США помощи Украине неосвоенными остаются 64,96 млрд долларов, следует из доклада генеральных инспекторов американских ведомств.

    С февраля 2022 года американский Конгресс ассигновал на различные программы помощи Киеву 198,59 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

    При этом по состоянию на 30 сентября доступными для возможного выделения остаются 64,96 млрд долларов. Документ охватывает период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

    В отчете также отмечается, что НАТО и ЕС к концу третьего квартала в совокупности обязались представить Украине свыше 239 млрд долларов. Таким образом, общие обязательства США и их зарубежных партнеров по выделению средств Киеву составляют как минимум 437,59 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США сообщили о выделении администрацией Джо Байдена и Дональда Трампа около 540 млн долларов помощи Украине с начала 2025 года. Летом американское оборонное ведомство намеревалось окончательно распределить предназначенные для поддержки украинской армии средства лишь к концу десятилетия.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    14 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов, сообщил замглавы транспортного комитета Рады Владимир Крейденко.

    «В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

    Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

    Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

    В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

    За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.

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    14 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус в Брянской области

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус на остановке в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают свои подлые преступления. В поселке Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке», – сообщил Ковальчук в Max.

    По предварительным данным, семь находившихся в автобусе пассажиров не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дрон ВСУ убил в Брянской области 76-летнего мужчину на электровелосипеде.

    В пятницу Ковальчук сообщал о гибели 52-летней местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника по частному дому.

    В четверг в регионе три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили.

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    14 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в Max в субботу, в первой половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

    В понедельник подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.

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    14 ноября 2026, 14:01 • Новости дня
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии

    Радев: Болгария прекратит поставки оружия Украине из армейских запасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что власти страны больше не будут поставлять вооружение и боеприпасы киевскому режиму из запасов национальной армии.

    Власти страны также не могут оказать финансовую помощь Украине из-за проблем с национальными резервами, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство БТА.

    «Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что София не станет препятствовать другим государствам Евросоюза в оказании поддержки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Радев признал отсутствие средств для оказания финансовой поддержки Украине.

    В прошлом месяце правительство Болгарии отказалось оплачивать поставки нового вооружения Киеву через Европейский фонд мира.

    Тогда же Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    14 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    На складах в пригороде Киева вспыхнул пожар
    На складах в пригороде Киева вспыхнул пожар
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов, передают украинские издания.

    Сильный пожар произошел на территории складов в городе Вышгороде под Киевом, пишет ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Сообщения сопровождаются кадрами пожара. Причиной возгорания, по данным издания, стали взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце масштабный пожар в складских помещениях вспыхнул на фоне воздушной тревоги в Киевской области. В сентябре в украинской столице и на территории области зафиксировали масштабные пожары на нескольких складских объектах. Крупные пожары произошли на складах в трех районах Киева после ночных сообщений о серии взрывов.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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