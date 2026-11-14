На западе Украины сотрудники военкомата избили пенсионерку в поисках ее сына

Tекст: Вера Басилая

Двое неизвестных в военной форме отключили электричество в частном доме, после чего сбили с ног открывшую дверь женщину, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аверс».

Один из нападавших был вооружен молотком, второй держал гвоздодер. Пострадавшая получила удар по голове и травму руки, врачи наложили ей швы. После нападения визитеры перевернули вещи в доме, осмотрели шкафы и чердак в поисках сына пенсионерки.

В Волынском областном военкомате заявили об отсутствии нарушений со стороны сотрудников, которые действовали в рамках служебных полномочий. В ведомстве пояснили, что неизвестный гражданин попытался скрыться от группы оповещения, забежал на территорию частного домовладения и закрылся изнутри.

Факт применения физической силы, проникновения в жилище и отключения света в военкомате отрицают, однако руководство начало служебное расследование.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. На фоне острой нехватки людей для нужд армии сотрудники военкоматов усилили рейды по общественным местам, регулярно применяя силу к гражданам при задержании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военкомы до потери сознания избили сына погибшего бойца ВСУ.

В среду сотрудники военкомата в Хмельницкой области задержали многодетного священника УПЦ.

В Волынской области сотрудники военкомата силой забрали продавца магазина прямо с рабочего места.