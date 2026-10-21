Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС
Правительство Болгарии отказалось оплачивать оружие для ВСУ через фонд ЕС
Правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины, отказавшись оплачивать поставки нового вооружения.
Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для ВСУ, не блокируя при этом соответствующие решения стран Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.
«Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария... отвергает логику бесконечного военного противостояния», – говорится в правительственном коммюнике.
Согласно документу, София будет настаивать на приоритетном использовании выделенных средств в тех районах Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство. В настоящее время возможности реализации этого подхода уточняются с Еврокомиссией. Европейский фонд мира пополняется за счет обязательных взносов государств ЕС.
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