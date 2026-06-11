Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Польша не захотела отдавать Киеву деньги из Фонда мира ЕС
Томчик: Польша против передачи Киеву средств из Фонда мира ЕС
Польша выступает против предложения направить средства из Фонда мира ЕС на нужды украинской армии, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
Томчик выразил несогласие с идеей передать Киеву часть разблокированных 6,6 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на RMF FM.
«Эти деньги – это наши деньги», – отметил представитель военного ведомства. По словам чиновника, Варшава намерена до конца отстаивать право на причитающиеся ей 500 млн евро.
Томчик также обвинил Брюссель в попытках изменить установленные правила в процессе игры. «Страны, которые первыми начали поставлять оружие, например Польша или Словакия, чья помощь [Украине] уже была зачтена и компенсация за нее готова к выплате, не хотят соглашаться на сокращение выплат, чего, в свою очередь, добиваются страны, которые начали оказывать поддержку позже, например Германия», – сказал он.Источники сообщают, что Германия, добиваются направления средств Киеву. Берлин продвигает эту идею, поскольку не считает несколько сотен миллионов евро значительной суммой для своего бюджета, сообщает RMF FM.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша и Украина переживают очередной дипломатический кризис.
МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России).
Власти Польши отказались передавать украинской армии закупленную на деньги Евросоюза военную технику.