Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Пранкеры Вован и Лексус прокомментировали слухи о том, что политики им подыгрывают
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в ходе поездки в Волгоградскую область не согласились с мнением о том, что крупные политические персоны осознано подыгрывают им в разговорах в своих целях.
Пранкеры назвали подобные суждения конспирологическими, передает ТАСС.
Они отметили, что политики не станут сами работать на снижение собственной репутации, к тому же над ними будут смеяться люди.
Столяров добавил, что «есть более стандартные методы донести свою точку зрения» и при этом не потерять репутацию и не выглядеть глупо.
Ранее Кузнецов сообщил, что созвониться с Кэмероном помогли экс-президенты Польши. Пранкер также добавил, что происходящее – не просто звонки, а длительная работа, когда пранкеры через одного политика выходят на другого.