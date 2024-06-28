Пранкеры Вован и Лексус прокомментировали слухи о том, что политики им подыгрывают

Tекст: Александра Юдина

Пранкеры назвали подобные суждения конспирологическими, передает ТАСС.

Они отметили, что политики не станут сами работать на снижение собственной репутации, к тому же над ними будут смеяться люди.

Столяров добавил, что «есть более стандартные методы донести свою точку зрения» и при этом не потерять репутацию и не выглядеть глупо.

Ранее Кузнецов сообщил, что созвониться с Кэмероном помогли экс-президенты Польши. Пранкер также добавил, что происходящее – не просто звонки, а длительная работа, когда пранкеры через одного политика выходят на другого.