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Памфилова: Более 30 членов избиркомов погибли в зоне СВО
Свыше 30 членов избирательных комиссий погибли в зоне спецоперации, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в четверг.
Многие из них ушли добровольцами на фронт, геройски погибли 32 члена комиссий, сказала Памфилова, передает ТАСС.
Говоря о выборах в приграничных районах, она отметила, что там должна быть «мощная, сильная и определенная» власть.
По словам главы ЦИК, члены избирательных комиссий рискуют, проводя голосование на такой территории.
«Сложная, трудная и, по-честному, опасная [задача] для наших членов комиссии. Но мы максимально ее выполняли, выполняем и будем выполнять, потому что на это есть запрос общества», – подвела итог Памфилова.