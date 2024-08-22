Памфилова: Более 30 членов избиркомов погибли в зоне СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Многие из них ушли добровольцами на фронт, геройски погибли 32 члена комиссий, сказала Памфилова, передает ТАСС.

Говоря о выборах в приграничных районах, она отметила, что там должна быть «мощная, сильная и определенная» власть.

По словам главы ЦИК, члены избирательных комиссий рискуют, проводя голосование на такой территории.

«Сложная, трудная и, по-честному, опасная [задача] для наших членов комиссии. Но мы максимально ее выполняли, выполняем и будем выполнять, потому что на это есть запрос общества», – подвела итог Памфилова.