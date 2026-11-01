На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.13 комментариев
Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе
Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе
Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.
В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.
Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.
Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.
По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.
Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.
Газета Politico спрогнозировала волны беспорядков в ЕС зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.