МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников протестов

МВД: Полиция Франции задержала более 1,4 тыс. человек на акциях протеста

Tекст: Мария Иванова

«По всей стране мы задержали 1435 человек», – заявил глава ведомства в эфире радиостанции RMC, передает РИА «Новости».

Нуньес добавил, что более 100 человек задержали за хранение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия, в том числе ножей, стекла, металлических шаров и пиротехники.

Массовые манифестации во Франции прошли 24 октября. По оценкам властей, в них приняли участие более 400 тыс. человек. Протесты начались в сентябре с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ, позже к ним присоединились граждане, выступающие против повышения цен. Самая крупная акция состоялась 17 октября, собрав около 550 тыс. участников, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в министерстве внутренних дел Франции сообщили о задержании более 1,3 тыс. человек в ходе акций протеста.

В субботу министр внутренних дел страны Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек в ходе подавления беспорядков во время манифестаций.

На прошлой неделе адвокат протестующего, которому оторвало кисть руки, подал жалобу на Нуньеса.