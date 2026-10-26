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МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников протестов
МВД: Полиция Франции задержала более 1,4 тыс. человек на акциях протеста
В ходе массовых акций протеста против роста стоимости жизни, прошедших во Франции в выходные, были задержаны 1435 человек, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
«По всей стране мы задержали 1435 человек», – заявил глава ведомства в эфире радиостанции RMC, передает РИА «Новости».
Нуньес добавил, что более 100 человек задержали за хранение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия, в том числе ножей, стекла, металлических шаров и пиротехники.
Массовые манифестации во Франции прошли 24 октября. По оценкам властей, в них приняли участие более 400 тыс. человек. Протесты начались в сентябре с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ, позже к ним присоединились граждане, выступающие против повышения цен. Самая крупная акция состоялась 17 октября, собрав около 550 тыс. участников, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в министерстве внутренних дел Франции сообщили о задержании более 1,3 тыс. человек в ходе акций протеста.
В субботу министр внутренних дел страны Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек в ходе подавления беспорядков во время манифестаций.
На прошлой неделе адвокат протестующего, которому оторвало кисть руки, подал жалобу на Нуньеса.