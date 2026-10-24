Военные и бронетехника разместились у Лувра и Елисейского дворца из-за протестов

Военные и бронетехника размещены у Елисейского дворца и Лувра из-за протестов

Tекст: Мария Иванова

Во Франции в субботу проходят массовые манифестации с участием профсоюзов, учащихся и «желтых жилетов», протестующих против роста стоимости жизни и ухудшения ситуации в сфере образования. Ожидается участие до 500 тыс. человек по всей стране, передает РИА «Новости».

Власти Франции привлекли к охране порядка военных и элитные подразделения полиции и жандармерии, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы. У Елисейского дворца размещены бронемашины жандармерии, а у Лувра дежурят военные в полной экипировке с оружием.

Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Самая массовая акция состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за масштабных протестов изоляторах при судах.

В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.