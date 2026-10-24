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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 17:28 • Новости дня

    Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

    Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр у врача, не принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также отказаться от алкоголя, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

    «Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

    Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

    В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

    В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

    Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.

    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Стоматолог назвал переоцененные услуги клиник

    Стоматолог Кузьмин предостерег от переплат за эксклюзивное отбеливание зубов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах, переплата за которые не влияет на долговечность лечения.

    Среди услуг, за которые переплачивают пациенты стоматологий, врач назвал эксклюзивные системы отбеливания. По его словам, многие методики отличаются лишь упаковкой и бюджетом на рекламу, а активный компонент остается прежним – это перекись карбамида или водорода. Кузьмин посоветовал не верить и в «пожизненные гарантии», поскольку любая конструкция требует ухода и наблюдения, передает «Газета.Ru».

    Специалист также предостерег от излишней экономии. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о нарушении требований к стерильности. Некачественное лечение в эндодонтии может привести к удалению зуба и дорогостоящей имплантации.

    Врач рекомендовал изучать план лечения: хороший специалист должен предложить несколько вариантов – от бюджетного до премиального. Он посоветовал проверять сертификацию и запрашивать сведения о материалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе косметологи предупредили о риске тяжелых осложнений при использовании недорогих косметологических препаратов.

    В прошлом году стоматолог Арам Давидян назвал эффективные методы отбеливания зубов без вреда.

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    22 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Вирусолог Альтштейн назвал главного переносчика вируса Шамонда

    Вирусолог Альтштейн: Переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основными переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы определенных видов, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Переносчиком (вируса Шамонда) являются мошки, так называемые мокрецы, определенных видов, которые есть во многих странах», – цитирует Альтштейна РИА «Новости».

    По словам вирусолога, данных о том, что вирус Шамонда был зарегистрирован в России у животных или у людей, нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    Ранее Альтштейн сообщил об отсутствии оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии вируса Шамонда.

    В августе вирусолог заявил, что главным переносчиком редкого вируса Бурбон является клещ «одинокая звезда».

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    22 октября 2026, 20:06 • Новости дня
    «Единая Россия» установит контроль за бесперебойным обеспечением онкопациентов лекарствами

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с Минздравом взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Бровко.

    Бровко подчеркнул, что доступность назначенных препаратов должна оставаться безусловным приоритетом системы здравоохранения, а задержка поставок может обернуться вынужденным перерывом в терапии, сообщает «Единая Россия» в Max.

    «Особого внимания требует снабжение небольших городов и населенных пунктов, где выбор аптек и возможности быстро найти лекарство ограничены», – отметил Бровко.

    По его словам, партия предлагает усилить контроль за наличием жизненно важных лекарств в регионах, оперативно выявлять перебои и добиваться пополнения аптечных запасов. Депутат напомнил, что ранее фракция выступала за упрощение ввоза медикаментов из-за рубежа и инициировала принятие закона о мобильных аптеках в сельских поселениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно важных лекарств на девять месяцев.

    На прошлой неделе главный онколог Минздрава Андрей Каприн объявил об успехе испытаний нового препарата против рака печени.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил упростить ввоз препаратов от редких заболеваний.

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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    22 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА на Липецк

    Минздрав: Пострадавший при атаке БПЛА на Липецк вышел из комы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотника на Липецк 25-летний мужчина пришел в сознание, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

    «Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание», – написала Самошина в «Максе». Состояние пациента остается тяжелым, но стабильным, уточнила она.

    Министр сообщила, что рано утром мужчина перенес операцию, которую провели кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг прокуратура Липецкой области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников.

    Ранее губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о повреждении здания поликлиники и ранении мужчины. Позже он опроверг сообщения в социальных сетях о десятках погибших и масштабных разрушениях.

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    22 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Во Франции зафиксировали первую смерть человека от вируса Шамонда

    Во Франции выявили первую в истории смерть человека от вируса Шамонда

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда, который ранее считался неопасным для людей.

    Во Франции зарегистрировали первый случай инфицирования человека вирусом Шамонда, пациент скончался в начале октября, передает ТАСС.

    «Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», – заявило правительство Франции.

    Ранее считалось, что этот вирус не передается человеку. В связи с этим инцидент стал первым задокументированным случаем его обнаружения у людей. Власти подчеркнули, что на данный момент вирус не представляет угрозы для здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    Летом в США зарегистрировали рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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    22 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    В Центре Гамалеи оценили вероятность эпидемии вируса Шамонда

    Альтштейн: Вероятность эпидемии вируса Шамонда среди людей крайне низкая

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне низкая, оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии нет, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Заражение людей до сих пор с этим вирусом не описывали, это единичный случай. У человека был иммунодефицит, на этом фоне он был заражен, и это привело к развитию инфекции и смерти. Поскольку это достаточно редкое совпадение, то вероятность того, что этот вирус будет распространяться среди людей, очень низкая», – приводит слова Альтштейна РИА «Новости».

    Вирус Шамонда относится к группе буньявирусов и стал известен в середине 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, как правило, не смертельные.

    Вирусолог уточнил, что вакцин и специфических лекарств против этого вируса не существует, так как это ветеринарная задача. Он добавил, что оснований думать об угрозе человечеству или эпидемии нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    В августе Альтштейн назвал клеща «одинокая звезда» главным переносчиком редкого вируса Бурбон.

    В мае он отметил невозможность массовой циркуляции хантавируса Андес в России из-за отсутствия длиннохвостого рисового хомячка.

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    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

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    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

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    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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