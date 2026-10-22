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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 15:07 • Новости дня

    В Центре Гамалеи оценили вероятность эпидемии вируса Шамонда

    Альтштейн: Вероятность эпидемии вируса Шамонда среди людей крайне низкая

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне низкая, оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии нет, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Заражение людей до сих пор с этим вирусом не описывали, это единичный случай. У человека был иммунодефицит, на этом фоне он был заражен, и это привело к развитию инфекции и смерти. Поскольку это достаточно редкое совпадение, то вероятность того, что этот вирус будет распространяться среди людей, очень низкая», – приводит слова Альтштейна РИА «Новости».

    Вирус Шамонда относится к группе буньявирусов и стал известен в середине 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, как правило, не смертельные.

    Вирусолог уточнил, что вакцин и специфических лекарств против этого вируса не существует, так как это ветеринарная задача. Он добавил, что оснований думать об угрозе человечеству или эпидемии нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    В августе Альтштейн назвал клеща «одинокая звезда» главным переносчиком редкого вируса Бурбон.

    В мае он отметил невозможность массовой циркуляции хантавируса Андес в России из-за отсутствия длиннохвостого рисового хомячка.

    19 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в обществе изменилось отношение к бодипозитиву, и призвал называть проблему лишним весом и ожирением.

    «Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение о бодипозитиве», – заявил министр здравоохранения на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его цитирует ТАСС.

    По словам главы ведомства, российское общество начало отходить от прежних установок, и люди стали называть вещи своими именами. Министр призвал специалистов полностью избегать эвфемизмов в медицинских и общественных дискуссиях. Он подчеркнул, что состояния, связанные с избыточной массой тела, следует обозначать прямо – как лишний вес и ожирение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко назвал факторы развития ожирения.

    В мае Минздрав опубликовал число россиян с лишним весом.

    В апреле ведомство сообщило о росте числа страдающих ожирением мальчиков в России.

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    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.

    Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

    В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    19 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

    Путин утвердил исполнение бюджета ФОМС с профицитом в 80 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Доходы бюджета фонда за прошлый год составили 4,447 трлн рублей, расходы – 4,367 трлн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 80 млрд рублей вместо запланированного дефицита в 136,618 млрд рублей.

    Профицит образовался в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование, доля которых в общем объеме доходов составила 86,4%.

    Доходы ФОМС в 2025 году увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 млрд рублей, а объем средств, переданных из ФОМС в Соцфонд России, достиг 213,767 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно об исполнении бюджета ФОМС по итогам 2025 года с профицитом.

    В прошлом году Госдума утвердила бюджеты ФОМС и Пенсионного фонда до 2028 года.

    Депутаты одобрили во втором чтении бюджет Фонда соцстраха и ФОМС на 2026–2028 годы.

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    20 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

    Минздрав: Стресс не является научно доказанной причиной развития рака

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов заявил, что мнение о том, что стресс вызывает рак, не имеет достаточных доказательств.

    «Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».

    Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.

    Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.

    На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.

    В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.

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    19 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России во время зарубежных поездок избегать контактов с животными из-за продолжающегося распространения оспы обезьян в мире.

    Ведомство посоветовало избегать встреч с грызунами и приматами, которые могут быть носителями опасного вируса, и тщательно соблюдать правила гигиены, передает РИА «Новости».

    «В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    По данным ВОЗ, только за 2026 год в мире зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Большинство из них приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. Всего с 2022 года зарегистрировано свыше 193 тыс. случаев.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профильные инфекционные учреждения России оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления завозных случаев заболевания. Ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на это заболевание.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.

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    20 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России

    Росздравнадзор: Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Препараты с гозерелином для лечения онкобольных поставляются в российские медицинские учреждения в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

    Лекарства производятся и поступают в лечебную сеть без перебоев, признаков их дефицита не наблюдается, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    В Росздравнадзоре уточнили, что в настоящее время на российском рынке представлены три препарата с гозерелином: отечественный «Гозерелин-лонг», британский «Золадекс» и немецкая «Лизегора». Гозерелин является противоопухолевым гормональным средством, которое применяется при терапии рака предстательной и молочной желез.

    Ранее Telegram-канал Mash написал, что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, а пациенты якобы не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците препарата «Атаракс» в российских аптеках.

    Летом Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии нехватки медикаментов в России.

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    20 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Гинцбург назвал число изготовленных мРНК-вакцин против меланомы в России

    Гинцбург: В России изготовили около 15 мРНК-вакцин против меланомы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России изготовлено порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы, сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    По его словам, уже двум пациентам в России ввели персонализированную мРНК-вакцину против меланомы. «Персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, еще до 15 таких вакцин изготовлено», – цитирует Гинсбурга пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета.

    Он отметил, что к середине следующего года планируется подать документы в Минздрав для получения разрешения на создание вакцины против рака мочевого пузыря. Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет разработана мРНК-вакцина.

    Вакцина создана Центром имени Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита.

    В августе Гинцбург сообщил о подготовке вакцин от меланомы для 12 пациентов.

    В апреле он рассказал о планах применения вакцины против рака.

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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    20 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России к середине века

    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России на 15,9% к середине века

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что число новых случаев злокачественных новообразований в стране может увеличиться на 15,9% к 2050 году.

    К 2050 году количество новых случаев онкологических заболеваний в России может вырасти на 15,9% в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

    «Сегодня средний возраст пациентов с установленным зно тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года», – сказала Каракулина.

    Она также отметила, что за последние десять лет средний возраст выявления рака увеличился на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин.

    Кроме того, по данным Минздрава, количество врачей-онкологов, включая детских, в России с 2018 года увеличилось на 27,5% и достигло 10 092 специалистов в 2025 году. Число гематологов за этот период выросло до 1 896, а радиологов и радиотерапевтов – до 1 660.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел показатель выявляемости онкозаболеваний в России.

    Между тем ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

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    20 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в России

    Онищенко предложил ввести запрет на вейпы по всей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался за необходимость полного запрета продажи вейпов на территории России на федеральном уровне.

    Продажу вейпов следует запретить на федеральном уровне, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул: «Надо запретить вейпы на уровне закона, например, как закон о борьбе с табакокурением».

    По действующему закону, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионы смогут самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

    Уже несколько субъектов приняли соответствующие решения: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Закон о расширении возможностей регионов был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее.

    Онищенко считает, что такие меры должны быть приняты на федеральном уровне, чтобы обеспечить единый подход к регулированию продажи вейпов на территории всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в марте-апреле слушания с регионами о запрете продажи вейпов.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о раскрытии ингредиентов вейпов и табачных изделий.

    С 1 октября в России вступил в силу закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

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    20 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Минздрав расширил список редких заболеваний

    Минздрав включил аутоиммунную болезнь печени в список редких заболеваний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний, расширив список до 306 наименований.

    Первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз, представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание печени, сообщает РИА «Новости». При этой болезни иммунная система человека атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.

    К симптомам этого заболевания относятся слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в области правого подреберья.

    Расширение перечня орфанных заболеваний способствует улучшению диагностики болезней и упрощает процедуру регистрации необходимых медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав расширил перечень редких заболеваний.

    В марте ведомство обновило перечень орфанных заболеваний.

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    20 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Telegraph: В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Вашингтон у мужчины впервые в этом году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1, он мог заразиться от инфицированных коров, пишет The Telegraph.

    Мужчина в штате Вашингтон сдал положительный тест на птичий грипп H5N1, что стало первым подобным случаем в США в текущем году, пишет The Telegraph. Пациент, работающий на молочной ферме, предположительно заразился после контакта с двумя инфицированными коровами, передает РИА «Новости».

    Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время мужчина находится у себя дома, его состояние оценивается как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Италии выявили первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2.

    В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма птичьего гриппа к человеку.

    Агентство Reuters предупредило о риске серьезной пандемии птичьего гриппа.

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    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

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