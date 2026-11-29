Онколог Саад: Полная победа над раком с помощью вакцин маловероятна

Tекст: Катерина Туманова

«Рак – это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах. Если под победой понимать превращение некоторых форм рака в хронические контролируемые состояния или снижение смертности за счет вакцинации – тогда да, есть некоторый оптимизм», – заявил Саад РИА «Новости».

Онколог добавил, что ликвидация всех онкозаболеваний по примеру натуральной оспы в ближайшем будущем невозможна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молекулярный биолог Чумаков назвал отсутствие новых метастазов у первого пациента с российской персонализированной онковакциной от меланомы недостаточным доказательством победы над заболеванием.

Научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Гинцбург сообщил о разработке нановакцин против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака.

В начале месяца главный онколог Минздрава Каприн заявил о проведении в России скрининга на семь видов онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.